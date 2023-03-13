1 ayda yüzde 8 zam gelmişti! Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı: En az yüzde 30...

Sıfır otomobillerde tedarikte yaşanan sıkıntılar sürerken, bir yandan da mevcut koşullara bu yıl bir de lojistik sorunu eklendi. Üst üste yaşanan sıkıntılar son 3 yılda üretimde büyük kayıplara neden olurken, talep ise her geçen gün şişmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobiller için ÖTV matrafları için güncelleme yapılmıştı. Bu düzenleme sonrasında fiyatlarda ortalama yüzde 20 yani 150 ila 250 bin TL arasında indirim gerçekleşti. Ancak benzinli ve dizel sıfır otomobillerde Mart 2023 zam oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti.

LİSTE FİYATLARININ ÜZERİNDEN SATILIYOR

Ancak Türkiye’de enflasyon kaybaklı talep-arz makası ciddi şekilde açılınca otomobiller de birer yatırım aracına dönüştü. Bu zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının her geçen gün daha da artmasını sağlarken, firsatçılığı ve karaborsayı da beraberinde getirdi.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin haberine göre, bayilerde bulunamayan otomobiller ilan sitelerinde liste fiyatının en az yüzde 20-30 üstünde satılmaya başlandı. Şu an neredeyse hiçbir yetkili serviste (bayi) liste fiyatından otomobil satılmazken otomobil az, talep çok olduğu için fiyatlardaki artış durdurulamıyor.

ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Haberde yetkililerin yaptığı açıklamalarda, "Otomotiv üreticileri fiyatlarını arttırmaya devam ederken, bayiler fiyatları tekrar yükseltiyor. Bayi fiyatlandırması ile liste fiyatı arasındaki fark tedarik zinciri geliştikçe düşmeye devam edecek, ancak çoğu model için liste fiyatına geri dönüş bu yıl gerçekleşmeyebilir” denildi.