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1 ayda yüzde 8 zam gelmişti! Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı: En az yüzde 30...

13.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil piyasasında bulunurluk sorununa bir de lojistik sıkıntıları eklendi. Her ay değişen listeler ile otomobil fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Sadece bu ay yüzde 8 zam gelen sıfır araç fiyatları için yeni bir gelişme daha yaşandı. Eğer yeni bir otomobil almak istiyorsanız, liste fiyatının çok üstünde ödeme yapmanız gerekiyor. Bayilerde bulunamayan araçlar ilan sitelerinde yüzde 20-30 daha pahalıya satılıyor.

Sıfır otomobillerde tedarikte yaşanan sıkıntılar sürerken, bir yandan da mevcut koşullara bu yıl bir de lojistik sorunu eklendi. Üst üste yaşanan sıkıntılar son 3 yılda üretimde büyük kayıplara neden olurken, talep ise her geçen gün şişmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobiller için ÖTV matrafları için güncelleme yapılmıştı. Bu düzenleme sonrasında fiyatlarda ortalama yüzde 20 yani 150 ila 250 bin TL arasında indirim gerçekleşti. Ancak benzinli ve dizel sıfır otomobillerde Mart 2023 zam oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti.

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LİSTE FİYATLARININ ÜZERİNDEN SATILIYOR

Ancak Türkiye’de enflasyon kaybaklı talep-arz makası ciddi şekilde açılınca otomobiller de birer yatırım aracına dönüştü. Bu zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının her geçen gün daha da artmasını sağlarken, firsatçılığı ve karaborsayı da beraberinde getirdi.

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Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin haberine göre, bayilerde bulunamayan otomobiller ilan sitelerinde liste fiyatının en az yüzde 20-30 üstünde satılmaya başlandı. Şu an neredeyse hiçbir yetkili serviste (bayi) liste fiyatından otomobil satılmazken otomobil az, talep çok olduğu için fiyatlardaki artış durdurulamıyor.

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ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Haberde yetkililerin yaptığı açıklamalarda, "Otomotiv üreticileri fiyatlarını arttırmaya devam ederken, bayiler fiyatları tekrar yükseltiyor. Bayi fiyatlandırması ile liste fiyatı arasındaki fark tedarik zinciri geliştikçe düşmeye devam edecek, ancak çoğu model için liste fiyatına geri dönüş bu yıl gerçekleşmeyebilir” denildi.

İŞTE 500 BİN TL’NİN ALTINDAKİ OTOMOBİLLER (OCAK-ŞUBAT-MART 2023 GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)

  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 TL - 474.400 TL - 474.400 TL
  • Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 TL - 391.900 TL - 392.900 TL
  • Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 425.900 TL - 440.900 TL - 450.900 TL
  • Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP  - 438.900 TL - 453.900 TL - 466.900 TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 TL - 359.000 TL - 370.000 TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 365.000 TL- 381.000 TL - 392.400 TL
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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

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