FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 125 cc motosikletler için bir düzenleme daha yolda! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni iddia

125 cc motosikletler için bir düzenleme daha yolda! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni iddia

25.03.2024 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesiyle de kullanılabilmesine yönelik düzenlemenin kapsamının genişleyeceği öne sürüldü. Buna göre bir başka ehliyet sınıfının daha düzenleme kapsamına alınması söz konusu.

Motosiklet sahiplerini ilgilendiren düzenlemede ek maddeler yolda! İddiaya göre artık A2 sınıfı motorlar da B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

B sınıfı ehliyet sahibi olanların, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine ilişkin düzenleme şubat ayında Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girmişti.

Böylelikle B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde sağlamaları, ayrıca ulaşımda çeşitliliğin sağlanması hedeflendi.

Bununla birlikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” koşulu yeterli görüldü.

Halk TV'de yer verilen iddialara göre, düzenlemenin kapsamının genişletilmesine hazırlanılıyor.

Yetkililerinn ek maddeleri kabul etmeye hazırlandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
motosiklet 125 cc motor
En Çok Okunan Haberler
Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Alkışı kesti, "Burayı yayınlamayın" dedi

Alkışı kesti, "Burayı yayınlamayın" dedi

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni iddia

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni iddia

Emekliler dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da yatırılacak

Emekliler dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da yatırılacak

Emekli promosyonu başvuruları başladı!

Emekli promosyonu başvuruları başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.