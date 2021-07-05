2. ele doping! Fiyatlar yükselecek mi?

Bu devirde araç sahibi olmakta, araç sahibi olamamakta büyük sorun. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde pandemiyle birlikte araçlara olan ihtiyaç daha da arttı. Virüsten korunmak için toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, yeni bir otomobilin sahibi olmak için kolları sıvadı. Ancak pandemi her sektörü etkilediği gibi otomobil sektörünü de etkiledi. 2. el araç piyasasında son durumun nasıl olduğunu sizler için araştırdık.