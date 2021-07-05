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2. ele doping! Fiyatlar yükselecek mi?

05.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sağlıktan, eğitime; gıdadan, teknolojiye hemen her sektörü olumsuz etkiledi. Bu sektörlerden birisi de otomotiv. Hem sıfır araç piyasası hem de 2. el otomobiller değerine değer kattı. 2. el piyasasındaki son durumu galericilerden öğrendik.

Bu devirde araç sahibi olmakta, araç sahibi olamamakta büyük sorun. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde pandemiyle birlikte araçlara olan ihtiyaç daha da arttı. Virüsten korunmak için toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, yeni bir otomobilin sahibi olmak için kolları sıvadı. Ancak pandemi her sektörü etkilediği gibi otomobil sektörünü de etkiledi. 2. el araç piyasasında son durumun nasıl olduğunu sizler için araştırdık.

2. elde fiyatlar yükselecek mi?

2021 yılının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde, 2022 model araçlar yola çıkmaya hazırlanırken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik görülmeye başladı.
1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkmasıyla vatandaşlar, otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı.
Kurban Bayramı yaklaşırken, eskiden bu dönemde araç piyasası canlanırken, şimdi galericiler herhangi bir canlanmanın olmadığını belirtti.

2. EL ARAÇLARDA 80 İLE 150 BİN TL ARASINDAKİ ARAÇLAR SATILIYOR

2. EL ARAÇLARDA 80 İLE 150 BİN TL ARASINDAKİ ARAÇLAR SATILIYOR
Galericiler yüksek modelli arabaları satamadıklarını, vatandaşın 80 ile 150 bin TL bandındaki araçlara ilgi gösterdiklerini belirtti.
Yüksek modele sahip aracı bulunanların, araçlarını satmada daha büyük zorluk yaşayacağı da kaydedildi.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
saçma sapan kontrolsüz bir piyasa kim kimi kandırırsa sistemi… ülke hurdalık gibi acilen ötv vs gibi vergi sistemlerinde düzenleme yapılarak piyasa dengelenmeli…

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