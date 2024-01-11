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  4. 2024 otomobil fiyatlarında son durum! Yüzde 10 zam geldi, iki haftada 200 bin TL arttı... En ucuz sıfır araç ne kadar oldu? İkinci el otomobil fiyatları da artacak mı?

2024 otomobil fiyatlarında son durum! Yüzde 10 zam geldi, iki haftada 200 bin TL arttı... En ucuz sıfır araç ne kadar oldu? İkinci el otomobil fiyatları da artacak mı?

11.01.2024 06:38 | Son Güncelleme:
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Otomobil fiyatlarına yeni yıl zammı geldi. 2024 yılına girilmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatları yüzde 10 yükseldi. Araç alacaklar indirim beklerken, gelen zamma şaşırdı. Fiyatlar iki haftada 200 bin TL yükseldi. Yeni zam beklentisi devam ederken, En ucuz sıfır araç ne kadar oldu? İkinci el otomobil fiyatları da artacak mı? soruları da yanıt buldu. İşte 2024 otomobil fiyatlarında son durum

Yeni yıl geldi sıfır otomobil fiyatları yine zamlandı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'otomobil fiyatları düşer' umuduyla 2024 yılını beklerken; sıfır otomobil fiyatlarına Ocak ayıyla birlikte zam geldi. Özellikle yıl sonu kampanyalarıyla son dönemde fiyatlarında büyük düşüş olan hatta dip yapan sıfır araçların fiyatları yeni yıl zammıyla birlikte tırmanışa geçti.


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10 GÜNDE 160 BİN TL ZAM

10 GÜNDE 160 BİN TL ZAM

Show Haber'e konuşan satış şefi Özcan Tetik, 10 gün önce 1600 TL'ye sattıkları aracın şu an için 1760 TL civarına kadar çıktığını söyledi.

OTOMOBİL KREDİLERİNDE SON DURUM

OTOMOBİL KREDİLERİNDE SON DURUM

Satış Danışmanı Burak Bektaş ise kampanyaların aynı şekilde devam ettiğini belirterek "0,99 kredi oranıyla 200-300 bin TL kredi veriliyor" dedi.

'AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR'

'AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR'

Araçların 150-200 bin TL zam geldiğini belirten vatandaşlar ise firmaların bazı fiyat veremediğini 'Akşama bile zam gelebilir' dediğini belirtiyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?

Yeni yıl zamlarının ardından piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise yüzde 8'lik zamla 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 780 bin TL'ydi.

2024'TE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

2024'TE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Ancak uzmanlar, söz konusu zamların 2023 model araçlarla ilgili olduğunu belirtiliyor. 2024 model araçlar da galeriler geldiğinde rakamların biraz daha artması bekleniyor.

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Otomobil Zam otomobil fiyatları sıfır araba fiyatları
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