2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı. Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.