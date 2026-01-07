FİNANS

2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotiv sektörünün 2025 yılına ait merakla beklenen satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında 1 milyon 368 bin 400 adetlik toplam satış hacmine ulaştı. Markalar sıralamasında Renault 131 bin adedi aşan satışla lider olurken, Volkswagen ve Toyota onu takip etti. Peki ülkemizden geçen yıl en çok satan model hangisi? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı. Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.

2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti G1

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, pazarın yüzde çoğunluğunu C ve B segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay elde edilirken, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay kaydedildi.

2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti G2

İlk 10'a yeni modellerin giriş yapması dikkat çekerken, zirvede Renault'dan iki modelin yer alması öne çıktı. Yerli üretim TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi.

2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti G3

Peki Ocak-Aralık döneminde en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi? İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil modeli...

2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti G4

10. Dacia Sandero Stepway Segment: B7 Adet: 23.699 Payı: Yüzde 2,19

2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti G5

9. Toyota C-HR Segment: C7 Adet: 25.215 Payı: Yüzde 2,33

