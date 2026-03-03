2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai

2026 model otomobillerin sevkiyatı gerçekleşti. Sıfır kilometre yüzlerce araç gemiyle TÜrkiye'ye getirilirken, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemiden sabaha kadar otomobil sevkiyatı yapıldı. Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.
Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü.
Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu.
Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi.
Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.
