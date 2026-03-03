FİNANS

2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai

2026 model sıfır otomobiller Türkiye'ye geldi. Haydarpaça Limanı'na yanaşan gemiden indirilen sıfır kilometre yüzlerce araç, adeta açık hava oto galerisi görüntüsü oluşturdu. Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatında özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğun olduğu görüldü.

Devrim Karadağ

2026 model otomobillerin sevkiyatı gerçekleşti. Sıfır kilometre yüzlerce araç gemiyle TÜrkiye'ye getirilirken, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemiden sabaha kadar otomobil sevkiyatı yapıldı. Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai G1

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.

SUV VE ELEKTRİKLİ MODELLER

2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai G2

Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü.

2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai G3

Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu.

2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai G4

Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi.

2026 model sıfır araçlar Türkiye'ye geldi! Haydarpaşa Limanı'nda sabaha kadar süren mesai G5

Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
haydarpaşa liman sıfır otomobil
