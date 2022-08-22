300 bin liranın altında otomobil bulmak mümkün! Otomobilde tercihler değişiyor: Eylül'den itibaren...

Küresel sorunlardan kaynaklı olarak sıfır araçta bulunurluk problemi devam ederken ikinci el otomobilde fahiş fiyata karşı art arda önlemler getirildi. ÖTV indirim beklentisi ve taşıt kredilerinde faizlerin yüzde 30’a dayanmasıyla piyasa durma noktasına geldi.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET ÖZEL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 büyüdü. Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 7 daralarak 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ocak-Temmuz 2022 döneminde hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,3 düşüşle 90 bin 797 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.

YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİNDE SADECE İKİ ARAÇ KALDI

Geçtiğimiz ay gündemi meşgul eden ÖTV söylemlerinin, özellikle ikinci el araçlarda bir miktar da olsa durgunluğa ve dolayısıyla da fiyatlarda bir gevşemeye yol açtı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ÖTV indiriminin gündemde olmadığını açıklamasıyla gözler bir başka düzenlemeye çevrildi. ÖTV indiriminden umudu kesen piyasanın, matrah düzenlemesine yönelik beklentisi arttı.

Ağustos ayında gelen son zamlarla birlikte yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalan model sayısı ikiye düştü. Bu sayı temmuz ayında 10’u geçiyordu. En ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye dayandı. 400 bin TL altındaki model sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor.

“VATANDAŞ DAHA UCUZ OLAN HAFİF TİCARİYE YÖNELEBİLİR”

Ancak otomobildeki bu duruma karşın hafif ticaride 300 bin liranın altında bile araç bulmak mümkün. Binek araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşın nispeten daha ucuz olan hafif ticari araca yönelebileceğini ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Otomobil satışlarının döviz, enflasyon ve faiz üçgeninde sıkışması Temmuz ayında kendisini zaten gösterdi. Özellikle okulların açılması ve yaz sezonunun bitmesi ve en önemlisi binek otomobil fiyatlarının yükselmesi ile 8+1 koltuğa kadar olan hafif ticari araçların satışında bir artış bekliyoruz. Bunun gerçekleşmesi de döviz, enflasyon ve finansmana ulaşıma bağlı. Bunlar gerçekleşirse Eylül ayından itibaren binek otomobil gibi kullanılabilecek araçlara olan talebin artmasını bekliyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.