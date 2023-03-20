41 bin önsipariş gelmişti: 953 bin TL’ye Togg yok! Asıl fiyatlar Kasım ayında…

2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefleyen Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı geçtiğimiz hafta resmen açıklandı. Buna göre V1 RWD standart menzil 953 bin TL, V2 RWD standart menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil 1 milyon 215 bin TL’ olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Togg T10X sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirten Bakan Varank, paylaşımında, “'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu!" açıklamasını yaptı.

ÇİFT MOTORLU ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA

T10X V2 RWD uzun menzil Nisan ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor. T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak. 953 bin liralık versiyon 1 (V1) de 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla teslim edilecek.

V1 VERSİYON KASIM’DA YOLLARDA

Togg'un 953 bin TL'lik V1 versiyonu için değerlendirmede bulunan Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci, “Ortada 953 bin veya 1 milyon 55 bin TL'ye bir Togg yok. Şu an en ucuzu 1 milyon 250 bin TL ile uzun menzilli versiyon. (V2) Teslimatları Nisan’da başlayacak. 953 bin TL'lik versiyon (V1) ise Kasım’da gelecek. Fiyatı o zaman ne olur, bilemem” diye konuştu.

ÖNSİPARİŞ BEDELİ İADE EDİLECEK

Togg sahibi olmak isteyenler önsipariş için 60.000 TL ödeyecek. Çekiliş ise 28 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.