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813 bin liranın altında kalmaldı… Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Daha Ocak ayından yüzde 5 zam…

16.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobil fiyatları 2024 Ocak ayı itibarıyla yüzde 5’e yakın arttı. Liste fiyatları yeni yıl ile güncellenirken zamların devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘kur ve enflasyon kaynaklı artış yaşanabilir’ yanıtını verdi. İkinci el araba fiyatları için de zamların devam edeceğini söyledi. Ancak şu an da mevcut fiyatların avantajlı olduğunun altını çizdi.

Temmuz ayından itibaren getirilen bir dizi önlem ve markaların indirim kampanyaları ile sıfır otomobil fiyatları yüzde 20 gerilemişti. Gerilemeye rağmen 2023 Ocak ayına göre otomobil fiyatları yüzde 100’e yakın zamlanmıştı. Yeni yılın gelmesiyle bazı modellerde kampanyalar sonlandı. Enflasyon ve kur kaynaklı sıfır otomobil liste fiyatları yüzde 5’e yakın arttı.

Şu an piyasada satışa sunulan otomobiller arasında en uygun fiyat 813.000 TL ile A Segment küçük Hatcback otomobile ait. Benzer fiyatlarda C Segment sedan aile otomobili ve B Segment Hatchback otomobiller de bulunuyor. Ancak bazı markalarda ise uygun koşullar devam ediyor.

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DÖVİZ VE ENFLASYON ARAÇ FİYATLARINA YANSIDI

“2023 yılı Ağustos ayında sıfır otomobilde yapılan indirim ve kampanyalarla ikinci el pazarında da fiyat düşüşleri başlamıştı. Pazara dair sahip olduğumuz veriler doğrultusunda Eylül-Ekim aylarında indirimlerin yüzde 20’lere ulaştığı, Kasım ve Aralık aylarında düşüş trendinin durarak yerini sabit kalan fiyatlamalara bıraktığını görmekteyiz” diyen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni yılda araba fiyatları için Milliyet’e değerlendirmede bulundu.

“Aralık ayında ikinci el otomobil fiyatları sabit kalırken, sıfır otomobilde uygulanan indirim oranlarının azaltıldığı sektör verilerinin bizlere sunduğu bilgiler arasında” ifadelerini kullanan Hayrettin Ertemel, “İçerisinde bulunduğumuz Ocak ayında ise, bazı markalar 2023 model sıfır otomobil liste fiyatlarında yeni yıl maliyetleri ve döviz kuru sebebiyle bir miktar artış uyguladı” şeklinde yorum yaptı.

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“2023-2024 MODEL LİSTE FİYAT FARKI YÜZDE 5”

Araç fiyatları zammında oran ise belli oldu. Ertemel, “Pek çok marka henüz 2024 model fiyatlarını açıklamamış olsa da genel olarak 2023-2024 model liste fiyat farkının yüzde 3 ile 5 arasında olacağını söyleyebiliriz. Stoku tükenen veya belirli bir seviyenin altına düşen araçlarda kampanyalar sonlanırken, fiyatlar belirlenen liste fiyatına çekildi. Stok adedi bulunan araçlarda ise kampanyalar halen devam ediyor. Bu araçlarda da kampanyalar en fazla 1-1,5 ay daha sürecek, sonraki süreçte liste fiyatları geçerli olacaktır” diyerek kampanyaların sona ereceği tarihe ilişkin mesaj verdi.

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ARABA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

“Sunduğu konfor ve fiyat avantajı ile hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarında C Segment sedan aile otomobilleri en çok tercih edilen otomobiller arasında. B Segment Hatchback araçlar da yine iki pazarda en çok tercih edilen araçlar arasında göze çarpıyor” diyerek en çok tercih edilen araçları açıklayan Ertemel yeni dönemde araç fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusuna da bilgilendirmede bulundu.
Ertemel şunları dile getirdi:

“Aralık ayında uygulanan indirim oranları azaltılarak, Kasım ayına kıyasla sıfır otomobil indirimli fiyatların bir miktar arttığını gözlemledik. Ocak ayında liste fiyatlarında da belirli bir oranda artışa gidildi. Yıl içerisinde döviz kurunda artış yaşandığı takdirde sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanabilir.”

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İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DA ARTABİLİR

“Bu alanda yükselişler yaşanırsa, ikinci el pazarında da paralel artışlar olabilir. Öte yandan döviz kuru sebepli fiyat artışları olmasa dahi, önümüzdeki süreçte talepte yükseliş olduğu takdirde, artan talebe bağlı olarak bir miktar fiyat artışları görebiliriz” diyerek ikinci el otomobildeki beklentisini de açıklayan Ertemel, “Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, mevcut fiyatların avantajlı konumda olduğunu söyleyebiliriz. Her koşulda, özellikle Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı, Ticaret Bakanlığımızın sektöre dair aldığı etkili önlemler ve pazarda beklenen daralma gibi sebeplerle fiyatlar olağan ve tüketici lehine olacaktır. Otomobil almayı düşünen kullanıcılar, bu bilgiler doğrultusunda bütçe ve ihtiyaçlarına göre karar verebilirler” ifadelerini kullandı.


Keşfet

SIFIR OTOMOBİLDE OCAK AYI KAMPANYALARI

CHERY

CHERY

Cherry Ocak kampanyası kapsamında zam yapmayıp fiyatları sabit tuttu. Ay boyu devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

PEUGEOT

PEUGEOT

Peugeot, 2008 ve E-2008 modellerinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Yeni 408'lerde ise 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor.

Peugeot SUV 3008 Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman avantajı bulunuyor. GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Peugeot 508 Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi avantajı sunukuyor. GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Rifter modeli, 135 bin liralık 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajıyla müşterileri bekliyor. Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

TOYOTA

TOYOTA

Toyota, yeni yılın ilk özel kampanyasını resmi internet sitesinden de duyurdu. Toyota kampanyası 'Yaris Cross' modeli için Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacak. Kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere 170 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

CITROEN

CITROEN

Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën C4’e 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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