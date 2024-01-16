813 bin liranın altında kalmaldı… Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Daha Ocak ayından yüzde 5 zam…

Temmuz ayından itibaren getirilen bir dizi önlem ve markaların indirim kampanyaları ile sıfır otomobil fiyatları yüzde 20 gerilemişti. Gerilemeye rağmen 2023 Ocak ayına göre otomobil fiyatları yüzde 100’e yakın zamlanmıştı. Yeni yılın gelmesiyle bazı modellerde kampanyalar sonlandı. Enflasyon ve kur kaynaklı sıfır otomobil liste fiyatları yüzde 5’e yakın arttı.

Şu an piyasada satışa sunulan otomobiller arasında en uygun fiyat 813.000 TL ile A Segment küçük Hatcback otomobile ait. Benzer fiyatlarda C Segment sedan aile otomobili ve B Segment Hatchback otomobiller de bulunuyor. Ancak bazı markalarda ise uygun koşullar devam ediyor.

DÖVİZ VE ENFLASYON ARAÇ FİYATLARINA YANSIDI

“2023 yılı Ağustos ayında sıfır otomobilde yapılan indirim ve kampanyalarla ikinci el pazarında da fiyat düşüşleri başlamıştı. Pazara dair sahip olduğumuz veriler doğrultusunda Eylül-Ekim aylarında indirimlerin yüzde 20’lere ulaştığı, Kasım ve Aralık aylarında düşüş trendinin durarak yerini sabit kalan fiyatlamalara bıraktığını görmekteyiz” diyen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni yılda araba fiyatları için Milliyet’e değerlendirmede bulundu.

“Aralık ayında ikinci el otomobil fiyatları sabit kalırken, sıfır otomobilde uygulanan indirim oranlarının azaltıldığı sektör verilerinin bizlere sunduğu bilgiler arasında” ifadelerini kullanan Hayrettin Ertemel, “İçerisinde bulunduğumuz Ocak ayında ise, bazı markalar 2023 model sıfır otomobil liste fiyatlarında yeni yıl maliyetleri ve döviz kuru sebebiyle bir miktar artış uyguladı” şeklinde yorum yaptı.

“2023-2024 MODEL LİSTE FİYAT FARKI YÜZDE 5”

Araç fiyatları zammında oran ise belli oldu. Ertemel, “Pek çok marka henüz 2024 model fiyatlarını açıklamamış olsa da genel olarak 2023-2024 model liste fiyat farkının yüzde 3 ile 5 arasında olacağını söyleyebiliriz. Stoku tükenen veya belirli bir seviyenin altına düşen araçlarda kampanyalar sonlanırken, fiyatlar belirlenen liste fiyatına çekildi. Stok adedi bulunan araçlarda ise kampanyalar halen devam ediyor. Bu araçlarda da kampanyalar en fazla 1-1,5 ay daha sürecek, sonraki süreçte liste fiyatları geçerli olacaktır” diyerek kampanyaların sona ereceği tarihe ilişkin mesaj verdi.

ARABA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

“Sunduğu konfor ve fiyat avantajı ile hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarında C Segment sedan aile otomobilleri en çok tercih edilen otomobiller arasında. B Segment Hatchback araçlar da yine iki pazarda en çok tercih edilen araçlar arasında göze çarpıyor” diyerek en çok tercih edilen araçları açıklayan Ertemel yeni dönemde araç fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusuna da bilgilendirmede bulundu.

Ertemel şunları dile getirdi:

“Aralık ayında uygulanan indirim oranları azaltılarak, Kasım ayına kıyasla sıfır otomobil indirimli fiyatların bir miktar arttığını gözlemledik. Ocak ayında liste fiyatlarında da belirli bir oranda artışa gidildi. Yıl içerisinde döviz kurunda artış yaşandığı takdirde sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanabilir.”

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DA ARTABİLİR

“Bu alanda yükselişler yaşanırsa, ikinci el pazarında da paralel artışlar olabilir. Öte yandan döviz kuru sebepli fiyat artışları olmasa dahi, önümüzdeki süreçte talepte yükseliş olduğu takdirde, artan talebe bağlı olarak bir miktar fiyat artışları görebiliriz” diyerek ikinci el otomobildeki beklentisini de açıklayan Ertemel, “Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, mevcut fiyatların avantajlı konumda olduğunu söyleyebiliriz. Her koşulda, özellikle Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı, Ticaret Bakanlığımızın sektöre dair aldığı etkili önlemler ve pazarda beklenen daralma gibi sebeplerle fiyatlar olağan ve tüketici lehine olacaktır. Otomobil almayı düşünen kullanıcılar, bu bilgiler doğrultusunda bütçe ve ihtiyaçlarına göre karar verebilirler” ifadelerini kullandı.



