Araba alacaklar dikkat! Haziran ayı sonrasında başlıyor: Aynı senaryo, sıfır alamayan ikinci el araçlara koşacak

2023 yılı sıfır km hafif ticari ve otomobil satış adetlerinin 1 milyon 232 bine ulaşarak tarihi rekorunu kırdığı, ikinci elde de mükerrer satışlar da dahil olmak üzere 10 milyon satış adedinin yakalandığı bir yıl olduğunu anımsatan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamasında, “Ocak-Temmuz 2023 döneminde fiyatların ortalama yüzde 80, ikinci el otomobilde ise arz talep dengesizliği ve kayıt dışı ticaret sebebiyle yüzde 100’ü bulan fiyat artışları yaşandığı, Ticaret Bakanlığı’nın sektöre dair attığı adımlar ve arz talep zincirinin tekrar kurulmasıyla, Temmuz ayı sonrası fiyatların düşmeye başladığını görüyoruz” dedi.