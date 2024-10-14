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  4. Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat! 'Fon kurulmalı' diyerek açıkladı: Hursaya ayrılmalılar!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat! 'Fon kurulmalı' diyerek açıkladı: Hursaya ayrılmalılar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.10.2024 06:56
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Türkiye'deki araçların üçte birinin 13 yaş ve üzeri olduğunu belirten Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, oluşan çevre kirliliğine dikkat çekti. Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması önerisinde bulunan Eroldu, "Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yapıldı" diye konuştu.

Otomotiv üretimi geriledi, ihracat az da olsa yavaşladı. Otomobil sektöründeki daralmayla birlikte Türkiye'deki kayıtlı araçların giderek yaşlanması, çevre konusunda önemli bir sorun haline gelmeye başladı. 13 yaş üzeri olan otomobiller için 'araç değiştirme desteği' önerisi geldi.

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan son rapora göre toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 7 gerilerken ihracat ise bir önceki yıla paralel bir seyirle yüzde 1 oranında yavaşladı.

İLK SIRADA YER ALDI

İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayinin ihracatı yılık ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyarak 26,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; konuyla ilgili değerlendirme toplantısında 3,4 milyar dolarla eylül ayında ihracat rekoru kıldığını açıklayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu “Bu başarıda da önemli faktör adetsel ihracatımızın yaklaşık 90 bin adetle, geçen senenin eylül ayına göre yüzde 16’lık bir artışı. Bu yıl sonu için çok olumlu bir sinyal.

Öte yandan kapasite kullanımında hâlâ eksikliğimiz var. Geçen seneye göre 3 puan düşüşle yüzde 76’lık bir kapasite kullanım orandayız” dedi.

ESKİ ARAÇLAR İÇİN 'FON KURULSUN, HURDAYA AYRILSIN' ÖNERİSİ

ESKİ ARAÇLAR İÇİN 'FON KURULSUN, HURDAYA AYRILSIN' ÖNERİSİ

Çevre kirliliğinin yüzde 95’lik oranının trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklandığına dikkat çeken Eroldu “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95’ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir.

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Otomobil
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