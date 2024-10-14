Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat! 'Fon kurulmalı' diyerek açıkladı: Hursaya ayrılmalılar!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; konuyla ilgili değerlendirme toplantısında 3,4 milyar dolarla eylül ayında ihracat rekoru kıldığını açıklayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu “Bu başarıda da önemli faktör adetsel ihracatımızın yaklaşık 90 bin adetle, geçen senenin eylül ayına göre yüzde 16’lık bir artışı. Bu yıl sonu için çok olumlu bir sinyal.