Araç fiyatlarında artış için o tarihi işaret etti! 'Alım ayı olarak değerlendirmek gerek'

Yurtlu, 2025 yılında ekstrem bir artış beklemediklerini ve Şubat ayının alım konusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "2025 yılında bizim beklentilerimiz, fiyatlar sorusu ile çok karşılaşıyoruz. İşte otomotivde fiyatlar artar mı düşer mi? Seyir nasıl olur diye. Bizim kanaatimiz biz ekonomiden anlayan bir toplumuz. Yani bugün ortaokul çocuğumuz bile ekonomiyi, paranın yönetimini biliyor çok şükür. Neden söylüyorum bunu; mesela vatandaşı arabasını alırken bir şeyler endeksliyor. İşte altına, euroya, dövize endeksliyorlar. Öyle olunca benim kanaatim ekstrem hareketler görmeyeceğiz. 2025’te de 2024’te yaşadığımız yine o enflasyon oranındaki artışın aşağı yukarı aynı şekilde, stabil bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz ki aslında bizim için de doğru olan bu. Bizim vatandaşı da yanıltıyor bizim de işlerimizde sıkıntı çıkartıyor. Çünkü ekstrem hareketler çok problemli. Yani fiyatların birden yükselmesi birden düşmesi bunlar dengesiz olduğu için çok sağlıklı ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.