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Araç fiyatlarında artış için o tarihi işaret etti! 'Alım ayı olarak değerlendirmek gerek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 14:55
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Araç piyasasında son durum araba almak ya da aracını değiştirmek isteyenlerin radarında. Peki, araç fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Araba fiyatları için artış olacak mı? Oto galericiler, bu konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Fiyatlar biraz daha yukarı hareket edeceği tarihe dair öngörüde bulunan oto galerici Ahmet Yurtlu, alım olarak değerlendirilebileceğini düşündüğü ayı da belirtti. İşte araç piyasasındaki son gelişmeler...

Araç fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Araba almak için doğru zaman mı? Araç piyasasında son durum ne? Araba sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmeyi düşünenlerin en çok yanıt aradığı sorular arasında bunlar yer alırken oto galericiler arasında da çeşitli beklentiler var. Özellikle araba fiyatlarında artışa işaret eden galericiler, tarih vererek alım için değerlendirmelerde bulundu. Oto galerici Ahmet Yurtlu, 2025 yılında araç alım satımlarında ekstrem bir hareketlenme beklemediklerini söyleyerek, "Nisan ayından sonra fiyatlar artışa geçeceği için araç alacakların Şubat ayını değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi. İşte araç piyasasıyla ilgili değerlendirmeler...

Hissenet

ARAÇ ALACAKLARA 'ŞUBAT' UYARISI

Araç alım satımlarında yeni uygulanan sistemlerde ufak problemler olduğunu ve bunların da çözülmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Yurtlu, "Şimdi yeni bir takım kanunlar çıktı. Bunların tabi eleştirilebilir olan tarafları da var. Bir kısmının biraz revize edilmesi gerekiyor. Bunun önce bir platosu mesela Bakırköy’de 1 ay uygulanıp daha sonra Türkiye geneline yayılsa aslında bu aksaklıklar görülse çok daha doğru olur. Yapılanlarla sonuçta güzel bir şeyler çıktı ancak ufak tefek aksaklıklar var" dedi.

"FİYAT ALMA AÇISINDAN BİRAZ DAHA SINIRLANDI SÜRE"

"FİYAT ALMA AÇISINDAN BİRAZ DAHA SINIRLANDI SÜRE"

Yurtlu, "Mesela şimdi sigorta olarak artık öncesinde sigorta yapıyoruz daha sonra satışa geçiyoruz. Burada sigorta yapılırken vatandaşın eli daha güçlüydü. Mesela 10 günlük bir süreç vardı. Daha geniş bir sürede bunu değerlendirebiliyordu, daha mantıklı fiyatlar alabiliyordu. Şimdi biraz daha aceleye geliyor. Hemen satışı almadan önce alacağı için bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Fiyat alma açısından biraz daha sınırlandı süre. Aynı zamanda başka bir takım aksaklıklar da oldu. Ne oldu mesela vatandaş sigortayı yaptırıyor sonra arabada rehin çıkıyor tedbir çıkıyor veya satmaktan vazgeçiyor vatandaş. Tabi sigortayı iptal etmesi için de tekrar satış görmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yurtlu "Bunlar ufak tefek problemler ama bunların bir şekilde çözülmesi lazım. Bunlar haricinde yapılan sistemde bir sıkıntı yok" dedi.

Yurtlu, 2025 yılında ekstrem bir artış beklemediklerini ve Şubat ayının alım konusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "2025 yılında bizim beklentilerimiz, fiyatlar sorusu ile çok karşılaşıyoruz. İşte otomotivde fiyatlar artar mı düşer mi? Seyir nasıl olur diye. Bizim kanaatimiz biz ekonomiden anlayan bir toplumuz. Yani bugün ortaokul çocuğumuz bile ekonomiyi, paranın yönetimini biliyor çok şükür. Neden söylüyorum bunu; mesela vatandaşı arabasını alırken bir şeyler endeksliyor. İşte altına, euroya, dövize endeksliyorlar. Öyle olunca benim kanaatim ekstrem hareketler görmeyeceğiz. 2025’te de 2024’te yaşadığımız yine o enflasyon oranındaki artışın aşağı yukarı aynı şekilde, stabil bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz ki aslında bizim için de doğru olan bu. Bizim vatandaşı da yanıltıyor bizim de işlerimizde sıkıntı çıkartıyor. Çünkü ekstrem hareketler çok problemli. Yani fiyatların birden yükselmesi birden düşmesi bunlar dengesiz olduğu için çok sağlıklı ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.

Yurtlu, "Fakat bizim öngörümüz 2025 yılında enflasyona doğru oranda fiyatların artarak o oranda devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

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araba fiyatları araç fiyatları otomobil fiyatları
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