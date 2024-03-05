Araçları bu kez farklı sebepten stokladılar! Peş peşe düzenleme gelmişti: Kapıda kalınca plan değiştirdiler

Markanın sosyal medya hesabından konu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "Değerli bağlantılarımız ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz Voyah Free REEV Hybrid (1200km Menzil) ve Voyah Dream Ev araçlarımızı değerli yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız. Satın almak isteyenler bize ulaşabilirler" denildi.