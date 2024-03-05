Araçları bu kez farklı sebepten stokladılar! Peş peşe düzenleme gelmişti: Kapıda kalınca plan değiştirdiler

Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütöründen dikkat çeken bir adım atıldı. Markanın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv A.Ş., Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor.
Habertürk’te yer alan habere göre Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, markanın otomobil ithalatı gerçekleştiremediği belirtildi. Şirketin açıklamasında, Türkiye'ye getirilen fakat ithalat kuralları nedeniyle Türkiye'de satılamayan araçların, yurt dışından isteyenlere satılabileceği aktarıldı.
Markanın sosyal medya hesabından konu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "Değerli bağlantılarımız ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz Voyah Free REEV Hybrid (1200km Menzil) ve Voyah Dream Ev araçlarımızı değerli yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız. Satın almak isteyenler bize ulaşabilirler" denildi.
Açıklamanın devamında ise, Dream Phev (Mpv) ve Passion Phev (Sedan) modellerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, hibrit motorlu her iki otomobilin de yılın ikinci çeyreğinde satışının planlandığı kaydedildi. Ancak yapılan paylaşım daha sonra silindi.
Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adedi aşarak tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştığı 2023 yılında, Çin'den adeta bir otomotiv akını yaşandı. Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı 2023'te 13'e yükseldi ve Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Rakamlar, toplam pazarın yaklaşık yüzde 5'inin Çinli markalardan oluştuğu anlamına geliyor.
Geçtiğimiz yıl ithal otomobillere yönelik birden fazla düzenleme de hayata geçti. Mart 2023'te, Çin'den ithal edilen elektrik taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar alındı. Kasım ayı sonunda ise, elektrikli otomobil ithalatçılarına yönelik yeni gereklilikler getirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.