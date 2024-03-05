FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araçları bu kez farklı sebepten stokladılar! Peş peşe düzenleme gelmişti: Kapıda kalınca plan değiştirdiler

Araçları bu kez farklı sebepten stokladılar! Peş peşe düzenleme gelmişti: Kapıda kalınca plan değiştirdiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.03.2024 09:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurma zorunluluğu getirilmişti. Bu karar sonrası Çinli otomobil markaları hamle değiştirdi. Bazı markaların Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, yurt dışına satmaya hazırlandığı öğrenildi. Bazı markaların ise tebliğ öncesi araç stokladığı böylece şartlara takılmadan bir süre daha satış yapmayı planladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütöründen dikkat çeken bir adım atıldı. Markanın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv A.Ş., Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

Habertürk’te yer alan habere göre Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, markanın otomobil ithalatı gerçekleştiremediği belirtildi. Şirketin açıklamasında, Türkiye'ye getirilen fakat ithalat kuralları nedeniyle Türkiye'de satılamayan araçların, yurt dışından isteyenlere satılabileceği aktarıldı.

Anlık Borsa

Markanın sosyal medya hesabından konu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "Değerli bağlantılarımız ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz Voyah Free REEV Hybrid (1200km Menzil) ve Voyah Dream Ev araçlarımızı değerli yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız. Satın almak isteyenler bize ulaşabilirler" denildi.

Açıklamanın devamında ise, Dream Phev (Mpv) ve Passion Phev (Sedan) modellerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, hibrit motorlu her iki otomobilin de yılın ikinci çeyreğinde satışının planlandığı kaydedildi. Ancak yapılan paylaşım daha sonra silindi.

PAZAR PAYLARI YÜZDE 5'İ BULDU

PAZAR PAYLARI YÜZDE 5'İ BULDU

Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adedi aşarak tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştığı 2023 yılında, Çin'den adeta bir otomotiv akını yaşandı. Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı 2023'te 13'e yükseldi ve Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Rakamlar, toplam pazarın yaklaşık yüzde 5'inin Çinli markalardan oluştuğu anlamına geliyor.

PEŞ PEŞE DÜZENLEME

PEŞ PEŞE DÜZENLEME

Geçtiğimiz yıl ithal otomobillere yönelik birden fazla düzenleme de hayata geçti. Mart 2023'te, Çin'den ithal edilen elektrik taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar alındı. Kasım ayı sonunda ise, elektrikli otomobil ithalatçılarına yönelik yeni gereklilikler getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil
En Çok Okunan Haberler
Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Akaryakıta sessiz sedasız zam

Akaryakıta sessiz sedasız zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

EFT oyununa Maliye'den inceleme

EFT oyununa Maliye'den inceleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.