FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bu araçları gören inanamıyor! Eski arabalardan canavar yaratıyorlar: Değeri paha biçilemez...

Bu araçları gören inanamıyor! Eski arabalardan canavar yaratıyorlar: Değeri paha biçilemez...

19.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modifiye araç tutkunları Bursa'da yapılan festivalde bir araya geldi. Modifiye sonrası hız makinesine dönen eski model otomobillere biçilen değerler dudak uçuklattı. Yaşlısından gencine kadınından erkeğine otomobil meraklıları modifiye araçların yanlarından ayrılamadı. 1997 model Tofaş Doğan’a 250 bin liralık masraf yaptığı söyleyen Muhammet Ertem, “Aracıma bir fiyat biçemiyorum. Almak isteyen var ama satmıyorum” dedi.

Türkiye'nin birçok ilindeki modifiye araç meraklısı Bursa İstanbul Karayolu üzerindeki Buttim İş Merkezi açık otoparkındaki modifiye araç partisine akın etti. Motor, mekanik ile ses sistemleri üzerinde modifiye işlem yapılan araçlar adeta görücüye çıktı.

Kimi aracının kaplamasıyla beğeni almaya çalışırken, kimi ise yaptığı değişikliklerde otomobilini tanınmaz hale getirdi. Araçların önünde fotoğraf çekinmek için vatandaşlar bir biriyle yarıştı. Genel ve ticari güzelliğin yanı sıra desibel yarışmalarında dereceye giren araç sahiplerine kupaları verildi.
Festivalde en çok 2 araç dikkati çekti. Otomobillerden biri motorunda yaptığı değişikle kalkış hızıyla Türkiye derecisini elde ederken, diğer otomobil ise, değerinin iki katı masrafla yapılan değişikliklerle ilgi odağı oldu.
Antalya Kepez'de yapılan drag yarışlarında 0-400 metre 10 saniye ile Türkiye birinciliği aldığını belirten Bursa Park Modifiye Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Ceylan, “Modifiye tutkunu bin 150 araç şuanda burada yer almaktadır.
Ziyarete gelenlerin sayısını ise bilemiyoruz. Hedefimiz insanlara otomobillerini ve modifiyeyi sevdirmektir” dedi.
Denizli’den yaklaşık 1,5 sene önce aldığı 1997 model Tofaş Doğan marka otomobiline yaptığı modifiyeyle dikkatleri üzerine çeken Muhammet Ertem, “Şuan bu değerdeki bir aracı en az 150 bine alabilirsiniz. Ben bunun içerisine yaklaşık 250 bin lira değerinde değişiklik yaptım.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Karadeniz'den balık fışkırdı! Tonlarca palamutla döndüler

Karadeniz'den balık fışkırdı! Tonlarca palamutla döndüler

Başvurularda yeni uygulama bugün başladı!

Başvurularda yeni uygulama bugün başladı!

Herkes fiyatların düşmesini beklerken… Sıfır araba almak isteyenleri üzecek haberi duyurdular: '300 bin lira daha artabilir'

Herkes fiyatların düşmesini beklerken… Sıfır araba almak isteyenleri üzecek haberi duyurdular: '300 bin lira daha artabilir'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.