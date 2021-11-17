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Devrim arabalarının mühendisiydi! TOGG'a çarpıcı teklif

17.11.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik'in Sakarya'da kurduğu fabrikada, yarım kalan serüveni tamamlamak için Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) parça üretilmesi hedefleniyor.

Şimdiki adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) olan Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961'de "Devrim" arabalarını üreten ekipte yer alan kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, 1963'te kaynak sarf malzemesi üreticisi olarak Gedik Kaynak'ı kurdu.

Yaklaşık 44 yıl şirketi yöneten ve 2012'de hayatını kaybeden Gedik, görevi 2007'de kızı Hülya Gedik'e devretti. Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Gedik Holding'e ait kaynak fabrikasında, kaynak ve kesme makineleri, kaynak elektrotları, telleri ve tozları, kaynak ekipmanları ile aksesuarlarının üretimi yapılıyor.

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TOGG'A SÜRPRİZ TEKLİF

Aynı OSB içinde 25 bin metrekare kapalı alanda kurulu hassas ve kum döküm tesislerinde ise otomotiv, makine, proses endüstrisi, tarım makineleri, savunma sanayi, enerji, madencilik ve inşaat gibi birçok sektöre ürün imal ediliyor.
Şirketin vana üretim tesislerinde de pik, sfero, çelik, paslanmaz, bronz vanalar ile endüstriyel tesisler, enerji santralleri, su ve arıtma tesisleri, kimya, petrol ve gemi inşa gibi pek çok sektöre üretim yapılıyor.
Isıtma-soğutma, buhar, kızgın yağ, sıcak su, LPG, doğal gaz, petrol ve her türlü kimyasal akışkan uygulamalarına hitap eden firma, birçok ürünün yerli ve milli olarak üretilmesine öncülük ediyor.
Gedik Holding, kurucusu Halil Kaya Gedik'in etkin rol aldığı Türkiye'nin yerli otomobil serüvenine katkı sağlamak için döküm ve kaynak deneyimini TOGG'a aktarmak istiyor. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, metal ve kaynak sektöründe faaliyet gösteren holdingin 1963'te babası Halil Kaya Gedik tarafından kurulduğunu söyledi.
Kaynak, döküm ve vana sektöründe onlarca ürün imal ettiklerini belirten Gedik, otomasyonlu sistemler kuran şirketlere de hizmet verdiklerini dile getirdi. Gedik, şirketin kurulması ve büyümesinde asıl kahramanın babası olduğunu ifade ederek, "Babamın devrettiklerini daha da yukarıya çıkararak, genişleterek, katma değeri yüksek ürün üreterek, ben ve ekibimiz bu bayrağı daha yukarılara çıkarmak için her gün gayretle koşturuyoruz, çalışıyoruz." dedi.
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