En çok tercih edilen 10 otomobil modeli belli oldu! İşte 2025'in en çok satılan markaları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de 2025 yılının ilk 10 ayında ne kadar otomobil satıldığını açıkladı. Buna göre, otomobil satışları yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.