En çok tercih edilen 10 otomobil modeli belli oldu! İşte 2025'in en çok satılan markaları...

Türkiye'de otomotiv pazarı son 10 ayda geçen yıla göre yüzde 10,98 arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ise en çok satılan otomobil modelinin başında SUV'lar yer aldı. Lider marka ise Volkswagen oldu. Dev markayı Renault ve Toyota takip etti.

Ezgi Sivritepe

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de 2025 yılının ilk 10 ayında ne kadar otomobil satıldığını açıkladı. Buna göre, otomobil satışları yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.

Ekim ayında ise güçlü bir ivmenin kazanıldığı görüldü. 2025 Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,40 büyüyerek 116 bin 149 adet seviyesine çıktı. Sadece otomobil satışları yüzde 19,87, hafif ticari araç satışları ise yüzde 17,78 oranında yükseldi.

SUV MODELLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye pazarında SUV modelleri açık ara öne çıktı. SUV otomobiller, 518 bin 550 adet satış ve yüzde 62,2 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. SUV’ları, 188 bin 167 adetle Sedan (yüzde 22,6 pay) ve 118 bin 711 adetle Hatchback (yüzde 14,2 pay) modeller izledi.

Segment bazında ise, C segmenti otomobiller yüzde 55,9 payla (465.750 adet) pazarın en büyük bölümünü oluşturdu. B segmenti araçlar yüzde 26,5 pay (220.795 adet) ile ikinci sırada yer aldı.

2025'in ilk 10 ayında en çok satılan otomobil markaları ise şu şekilde oldu:

1. Volkswagen – 11.001 adet

2. Renault – 10.666 adet

3. Toyota – 7.506 adet

4. Fiat – 6.724 adet

5. Hyundai – 6.277 adet

6. Peugeot – 4.498 adet

7. Opel – 4.478 adet

8. Citroën – 4.451 adet

9. TOGG – 4.155 adet

10. Skoda – 3.530 adet

