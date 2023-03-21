En son 2017’de olmuştu: Sıfır otomobilde yeni rekor! İkinci el araçta ise yüzde 32…

Ocak ayında araç tedariki talebin çok altında olmasına rağmen otomobil satışlarında rekor kırıldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Otomotivde Ocak ayında görülen satış ivmesi Şubat'ta hızlanarak devam etti. Buna göre Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Bu satış adedi Şubat ayları içinde en yüksek adet olarak kaydedildi.

MART AYINDA YENİ REKOR

Sektör temsilcileri Mart ayı için de rekor satış rakamları beklendiğini dile getiriyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, Mart ayında 100 bin adetlik satış rakamının geçileceğini dile getirerek, “Bu tüm zamanların en iyi Mart ayı rakamları olmakla birlikte Aralık ayı hariç 100 bin adedi geçen en iyi üçüncü ay olacak. 2016 ve 2017 yılları Kasım aylarının ardından, ki bu yıllarda 1 milyon adet bandının geçildiği rekor yıllardır, ilk kez 100 bin adedin geçildiği ay olacak” bilgisini paylaştı.

SIFIR ARAÇLARA HER AY EN AZ YÜZDE 5 ZAM

Araca olan talebin arttığını dile getiren Şahin, “Vatandaşlar araç almaya devam ediyor. İnsanlar sadece ihtiyacı olduğundan değil, seçim sonrası belirsizliği nedeniyle parasını yatırım aracı gibi kullanma isteği devam ediyor. Araç almak için en uygun zaman bugün. Çünkü fiyatlar artmaya devam ediyor. Her ay fiyatlara ortalama yüzde 4-5 civarında zam geliyor. Ama aracı ihtiyacınız varsa alın” ifadelerini kullandı.

DEPREM İKİNCİ ELİ DE VURDU

İkinci el araç piyasasına ilişkin de konuşan Şahin, deprem felaketinin ikinci el araç piyasasını etkilediğini belirterek, “Ocak ayında yüzde 114 büyüme ile 647 bin adeti aşan ikinci el otomobil pazarı, Şubat ayında 493 bin adete geriledi. Yine de geçen yıla göre pazar Şubat ayında yüzde 32,4 büyürken, 2022 aynı döneme göre ilk 2 ayda pazar yüzde 69 büyümüş” açıklamasını yaptı.