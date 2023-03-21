FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. En son 2017’de olmuştu: Sıfır otomobilde yeni rekor! İkinci el araçta ise yüzde 32…

En son 2017’de olmuştu: Sıfır otomobilde yeni rekor! İkinci el araçta ise yüzde 32…

21.03.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil fiyatları her ay yüzde en az yüzde 5 zamlanması ve bulunurluk sorununa rağmen Ocak, Şubat aylarında rekor satış rakamlarına ulaştı. Mart 2023 içinse 2016 ve 2017 Kasım aylarının ardından 100 bin bandının aşılarak yeni rekor kırması bekleniyor. İkinci el araç piyasası da Şubat ayında yüzde 32,4 büyüdü ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle rakamlar geçen senenin çok altında kaldı.

Ocak ayında araç tedariki talebin çok altında olmasına rağmen otomobil satışlarında rekor kırıldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Otomotivde Ocak ayında görülen satış ivmesi Şubat'ta hızlanarak devam etti. Buna göre Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Bu satış adedi Şubat ayları içinde en yüksek adet olarak kaydedildi.

iStock-168621310

MART AYINDA YENİ REKOR

Sektör temsilcileri Mart ayı için de rekor satış rakamları beklendiğini dile getiriyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, Mart ayında 100 bin adetlik satış rakamının geçileceğini dile getirerek, “Bu tüm zamanların en iyi Mart ayı rakamları olmakla birlikte Aralık ayı hariç 100 bin adedi geçen en iyi üçüncü ay olacak. 2016 ve 2017 yılları Kasım aylarının ardından, ki bu yıllarda 1 milyon adet bandının geçildiği rekor yıllardır, ilk kez 100 bin adedin geçildiği ay olacak” bilgisini paylaştı.

iStock-510242145

SIFIR ARAÇLARA HER AY EN AZ YÜZDE 5 ZAM

Araca olan talebin arttığını dile getiren Şahin, “Vatandaşlar araç almaya devam ediyor. İnsanlar sadece ihtiyacı olduğundan değil, seçim sonrası belirsizliği nedeniyle parasını yatırım aracı gibi kullanma isteği devam ediyor. Araç almak için en uygun zaman bugün. Çünkü fiyatlar artmaya devam ediyor. Her ay fiyatlara ortalama yüzde 4-5 civarında zam geliyor. Ama aracı ihtiyacınız varsa alın” ifadelerini kullandı.

iStock-1450302223

DEPREM İKİNCİ ELİ DE VURDU

İkinci el araç piyasasına ilişkin de konuşan Şahin, deprem felaketinin ikinci el araç piyasasını etkilediğini belirterek, “Ocak ayında yüzde 114 büyüme ile 647 bin adeti aşan ikinci el otomobil pazarı, Şubat ayında 493 bin adete geriledi. Yine de geçen yıla göre pazar Şubat ayında yüzde 32,4 büyürken, 2022 aynı döneme göre ilk 2 ayda pazar yüzde 69 büyümüş” açıklamasını yaptı.

FrueTXHWYAANa4M

İŞTE 500 BİN TL’NİN ALTINDAKİ OTOMOBİLLER (OCAK-ŞUBAT-MART 2023 GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)

  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 TL - 474.400 TL - 474.400 TL
  • Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 TL - 391.900 TL - 392.900 TL
  • Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 425.900 TL - 440.900 TL - 450.900 TL
  • Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP  - 438.900 TL - 453.900 TL - 466.900 TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 TL - 359.000 TL - 370.000 TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 365.000 TL- 381.000 TL - 392.400 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba sıfır otomobil

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

EYT’den emekli olamayana toplu para!

EYT’den emekli olamayana toplu para!

Tüm memurları ilgilendiriyor! Mahkemeden ‘hak ihlali’ kararı

Tüm memurları ilgilendiriyor! Mahkemeden ‘hak ihlali’ kararı

Kuyumculardan altın tahmini: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’

Kuyumculardan altın tahmini: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’

Bakan Koca duyurdu! Binlerce kişi alınacak

Bakan Koca duyurdu! Binlerce kişi alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e ağır sözler! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e ağır sözler! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.