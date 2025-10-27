En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var

Hafif ticari araç ve otomobil satışları ilk 9 aylık olarak tüm zamanların rekorunu kırarak 928 bin satış gerçekleşti. Eylül ayı satışı ise 110 bin gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kasım ayına az bir zaman kalırken otomobil alacak milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren fiyatlar belli oldu. Kasım ayında zam gelmesi ihtimaline karşı otomobil alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.
Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor.
İŞTE UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI...
Alfa Romeo Tonale 3 milyon 137 bin 939 lira
Audi A3 Sportback TFSI 3 milyon 63 bin 320 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira
BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 699 bin lira
