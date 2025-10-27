FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları merak ediliyordu. 2025 yılının sonuna yaklaşıldıkça Türkiye'de satılan bazı otomobillerin fiyatlarında düşüşler yaşanıyor. Kasım ayına az bir zaman kalırken otomobil alacak milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren fiyatlar belli oldu. İşte detaylar...

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var
Cansu Akalp

Hafif ticari araç ve otomobil satışları ilk 9 aylık olarak tüm zamanların rekorunu kırarak 928 bin satış gerçekleşti. Eylül ayı satışı ise 110 bin gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FİYATLAR BELLİ OLDU!

Kasım ayına az bir zaman kalırken otomobil alacak milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren fiyatlar belli oldu. Kasım ayında zam gelmesi ihtimaline karşı otomobil alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var G1

Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor.


İŞTE UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI...

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var G2

Alfa Romeo Tonale 3 milyon 137 bin 939 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var G3

Audi A3 Sportback TFSI 3 milyon 63 bin 320 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var G4

BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 999 bin 900 lira tek model var G5

BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 699 bin lira

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ucuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.