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  4. En ucuz sıfır arabalar belli oldu! Markalar yeni rakamları tek tek açıkladı

En ucuz sıfır arabalar belli oldu! Markalar yeni rakamları tek tek açıkladı

19.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukranya savaşı, çip krizi, döviz kurundaki artışlar ve tedarik sorunu derken otomobil fiyatları giderek artmaya devam ediyor. Piyasada ise son zamlar sonrası 400 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı. İşte markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Araba fiyatlarındaki artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Otomobil sektöründe yaşana çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil fiyatlarını etkiledi. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor. Öte yandan araba almak isteyenler güncel araç fiyatlarını araştırırken markalar Temmuz kampanyalarını tek tek duyurdu.

İşte haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

İşte Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 488.900 TL T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 576.000 TL Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 624.600 TL Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel 624.600 TL Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS İmpression DSG Benzin Otomatik 872.500 Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS Life DSG Benzin Otomatik 937.000 TL

SEAT

SEAT
Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 690.000 TL

SKODA

SKODA
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 459.462 Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 759.962 TL Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 924.962

CITROEN

CITROEN
Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel 582.000 TL Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 461.000 TL

DACIA

DACIA
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 456.000 TL Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 475.000 TL
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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları
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