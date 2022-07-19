En ucuz sıfır arabalar belli oldu! Markalar yeni rakamları tek tek açıkladı

Araba fiyatlarındaki artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Otomobil sektöründe yaşana çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil fiyatlarını etkiledi. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor. Öte yandan araba almak isteyenler güncel araç fiyatlarını araştırırken markalar Temmuz kampanyalarını tek tek duyurdu.
İşte haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…
İşte Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…
VOLKSWAGEN
Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 488.900 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 576.000 TL
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 624.600 TL
Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel 624.600 TL
Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS İmpression DSG Benzin Otomatik 872.500
Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS Life DSG Benzin Otomatik 937.000 TL
SEAT
Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL
Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 690.000 TL
SKODA
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 459.462
Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 759.962 TL
Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 924.962
CITROEN
Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel 582.000 TL
Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 461.000 TL
DACIA
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 456.000 TL
Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 475.000 TL
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