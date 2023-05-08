Fiat, Renault, Hyundai, Citroen… 3 ayda 144.000 TL! Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın nisan ayında, 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 büyüyerek 97 bin 679 adet oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Satışlarda rekor serisi sürerken sıfır otomobil fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aya göre sıfır otomobil fiyatları ortalama olarak 30 bin lira artarken Mart ayından bu yana bu rakam 144 bin liraya kadar yükseldi. 600 bin TL’nin altında ise sınırlı sayıda otomobil kaldı. Sektör temsilcileri döviz kurlarındaki artışın fiyatlara yansıdığını ifade ederken seçim sonrası dönemde yeni zamların kapıda olduğunu vurguladı.

EN BÜYÜK SORUN KREDİLER

Kurdaki artış, her ay değişen fiyat etiketi olarak piyasaya yansırken, imkânı olan tüketici de fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Uzun zamandır asıl problem ise araç sahibi olmak isteyenler için finansman tarafında yaşanıyor. Tüketici yüksek faiz ve düşük vadeyi kabul etse dahi bankaların kredi vermemesi tüketiciyi zora sokuyor. Kredi notu yüksek olanlara dahi kredi verilmediğini belirten sektör temsilcileri, sektörün mevcut durumda en büyük sorununun kredi olduğunun altını çiziyor.

SIFIR ARAÇ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Öte yandan otomobil piyasasındaki fahiş fiyat fırsatçılığının önüne geçilmesi için 6 yıl 6 bin kilometre kuralının yanına bir yenisi daha eklendi. Sıfır otomobil alırken tüketicilerin yaşadığı problemler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yeni düzenlemeye giden bakanlık bundan böyle araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesini iptal edecek.

HEM İFŞA EDİLECEKLER HEM PARA CEZASI ÖDEYECEKLER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir” denildi.