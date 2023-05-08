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Fiat, Renault, Hyundai, Citroen… 3 ayda 144.000 TL! Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

08.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Markalar Mayıs ayı liste fiyatlarını yayınlarken, gelen zamlar da ortaya çıktı. Son bir ayda otomobil fiyatlarına döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklı ortalama 30 bin TL zam geldi. Seçim sonrasında yeni zamların gündemde olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, en büyük sorunun ise taşıt kredileri olduğunu dile getirdi. Piyasada 600 bin TL’nin altında sıfır araç ise sadece 4 markanın sınırlı sayıdaki modelinde kaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın nisan ayında, 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 büyüyerek 97 bin 679 adet oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Satışlarda rekor serisi sürerken sıfır otomobil fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aya göre sıfır otomobil fiyatları ortalama olarak 30 bin lira artarken Mart ayından bu yana bu rakam 144 bin liraya kadar yükseldi. 600 bin TL’nin altında ise sınırlı sayıda otomobil kaldı. Sektör temsilcileri döviz kurlarındaki artışın fiyatlara yansıdığını ifade ederken seçim sonrası dönemde yeni zamların kapıda olduğunu vurguladı.

EN BÜYÜK SORUN KREDİLER

Kurdaki artış, her ay değişen fiyat etiketi olarak piyasaya yansırken, imkânı olan tüketici de fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Uzun zamandır asıl problem ise araç sahibi olmak isteyenler için finansman tarafında yaşanıyor. Tüketici yüksek faiz ve düşük vadeyi kabul etse dahi bankaların kredi vermemesi tüketiciyi zora sokuyor. Kredi notu yüksek olanlara dahi kredi verilmediğini belirten sektör temsilcileri, sektörün mevcut durumda en büyük sorununun kredi olduğunun altını çiziyor.

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SIFIR ARAÇ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Öte yandan otomobil piyasasındaki fahiş fiyat fırsatçılığının önüne geçilmesi için 6 yıl 6 bin kilometre kuralının yanına bir yenisi daha eklendi. Sıfır otomobil alırken tüketicilerin yaşadığı problemler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yeni düzenlemeye giden bakanlık bundan böyle araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesini iptal edecek.

HEM İFŞA EDİLECEKLER HEM PARA CEZASI ÖDEYECEKLER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir” denildi.

İŞTE MAYIS AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (Mart-Nisan-Mayıs)

  • Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 - 439.900 - 470.900
  • Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP  Benzin Manuel - 425.900 - 505.900 - 535.900
  • Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 434.900 - 505.900 - 536.900
  • Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 438.900 - 515.900 - 549.900
  • Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid -             -             528.900
  • Fiat Panda Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid     -             -             564.900
  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 518.500 - 535.900
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 - 424.000 - 445.000
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 365.000 - 449.000 - 472.000
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT - 377.000 - 465.000 - 519.000
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT - 420.000 - 530.000 - 557.000
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 430.500 - 518.500 - 545.000
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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

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