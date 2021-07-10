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Hepsi 70 binin altında! İşte en ucuz 2. el arabalar

10.07.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatları adeta cep yakıyor. Özellikle sıfır araçların fiyatlarını gören vatandaş, bu artış karşısında ikinci el otomobile yöneliyor. Koronavirüs salgını sonrası otomotiv sektöründeki kriz büyürken, sizler için 70 bin TL’nin altındaki araçları listeledik. Listede araçların üretildiği yıla da ulaşabilirsiniz.

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında ilk kez ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya zaman içerisinde yayıldı. Pandemi nedeniyle pek çok sektör olumsuz etkilendi. Otomotiv sektörü de bunlardan biri oldu. Artan fiyatlar nedeniyle bazı firmalar üretimi durdurma kararı alırken bazıları da ellerindeki stokları eritmek için kampanyalar yaptı. Ancak kampanyalı fiyatlara bile vatandaş erişmekte güçlük çekiyor. 70 bin TL’nin altında araç arayanlar için güzel bir liste yaptık. Buradan siz de hesabınıza uygun araba bulabilirsiniz.

70 BİN TL ALTINDAKİ ARAÇLAR

Şu zamanda deyim yerindeyse her şey ateş pahası oldu. Bir ev, araba almak neredeyse pek çok kişi için hayal. Özellikle pandemi döneminde toplu taşıma riskli olduğundan araba almak isteyen vatandaş karşılaştığı fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Sadece sıfır araçlar değil, ikinci el piyasasındaki fiyatlar da epey arttı. Ancak “markası benim için önemli değil, ayağımı yerden kessin yeter” diyorsanız, sizler için ikinci el piyasasında bir araştırma yaptık. Pek çok otomobil firması hem ödeme kolaylığı sağlıyor hem de fiyatlarda ciddi indirimler yapıyor. Yine de bu fiyatlara ulaşmanın mümkün olmadığını düşünenlerdenseniz sizler için 70 bin TL’nin altındaki araçlarının üretildiği yıla göre listesini yaptık. Aşağıdaki listeden uygun fiyata otomobil markalarını bulabilirsiniz.

70 bin TL’nin altında olan araçların listesi:

Opel Corsa 2006 model
Renault Megane 2005 model
Toyota Yaris 2005 model
Dacia Logan 2006 model
KIA Rio 2006 model
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu arabaları 5 sene önce 10 bine almayı döverlerdi şimdi olmis 70 bin vay be

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