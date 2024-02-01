İkinci el araç satışlarında IBAN oyununa dikkat! DDM ödemeler için en güvenli yolu açıkladı: "Parayı doğrudan..."

IBAN dolandırıcılığı yönteminde alıcı, satıcıyla anlaştıktan sonra "Kuzenim borçlu ve parayı sana gönderecek" diyor. Anlaşılan tutar, satıcının banka hesabına aracı teslim alması gereken kişinin adıyla değil, farklı bir isimle geliyor. Aracını satan mağdur, noterde "Gerçek alıcıdan ödeme aldım" diyerek satış işlemini tamamlıyor.Aracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.