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İkinci el araçta değişim rüzgarı! 3 ayda ibre döndü... Uzman isim tarih verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.03.2024 12:30
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2023 sonu düşüşlerin yaşandığı ikinci el piyasasında rüzgar tersine döndü, 3 ayda ibre yukarı yönlü hareket ediyor. İkinci elde fiyat artışı devam edecek mi, uzman isim piyasadaki gelişmeleri yorumladı.

Dövizdeki kur artışları otomobil piyasasını da etkiledi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları alıcıları ikinci el yönlendirdi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Oluşacak bu fiyat avantajı neticesinde, yaz aylarına doğru talebin tekrar ikinci el otomobile kayacağı ve ikinci el pazarında hareketlenmenin başlayacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Anlık Borsa

Milliyet'e konuşan Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş ikinci fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2 ile 3 oranında artış gözlemliyoruz. Ancak etiket fiyatları artmış olmasına rağmen, düşük talep sebebiyle reel fiyatların halen sabit olduğunu söyleyebiliriz."

HANGİ ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI VAR?

HANGİ ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI VAR?

"Tüm segment araçlarda benzer oranda fiyat artışı söz konusu. Son birkaç aydır sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle beraber 3 yaşa kadar genç model araç satışlarında hareketlilik bir miktar artmış durumda. Segment olarak değerlendirdiğimizde ise en çok tercih edilen otomobiller C Segment sedan aile otomobilleri ve B Segment Hatcback otomobiller."

"Ülkemizde satışa sunulan ithal otomobillerin payı genel pazarın %65’i civarında. Bu sebeple otomobil fiyatlarını belirleyen ana faktörlerin başında döviz kuru geliyor. İkinci el otomobil fiyatları da sıfır araç fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden döviz kurunda yükseliş olduğu taktirde hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış devam edecektir."

"2024 MODEL ARAÇLAR PİYASADA YERLERİNİ ALMAYA BAŞLAYACAK"

"2024 MODEL ARAÇLAR PİYASADA YERLERİNİ ALMAYA BAŞLAYACAK"

"İçerisinde bulunduğumuz mart ayı itibarıyla kampanyalar büyük ölçüde sona erdi. Önümüzdeki 1 aylık süre zarfında kampanyalar tamamen sonlanacak, sonraki süreçte 2024 model araçlar piyasadaki yerini almaya başlayacaktır."

"Son dönemde sıfır otomobil fiyatları artmasına rağmen düşük talebin de etkisiyle ikinci el otomobil fiyatları halen sabit durumda. Sıfır otomobil fiyatlarının artması ve kampanyaların büyük ölçüde sona ermesiyle birlikte fiyat avantajı tekrar ikinci el otomobil lehine doğru şekilleniyor"

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Anahtar Kelimeler:
Tarih değişim ikinci el otomotiv uzman
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