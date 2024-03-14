İkinci el araçta değişim rüzgarı! 3 ayda ibre döndü... Uzman isim tarih verdi

HANGİ ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI VAR?

"Tüm segment araçlarda benzer oranda fiyat artışı söz konusu. Son birkaç aydır sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle beraber 3 yaşa kadar genç model araç satışlarında hareketlilik bir miktar artmış durumda. Segment olarak değerlendirdiğimizde ise en çok tercih edilen otomobiller C Segment sedan aile otomobilleri ve B Segment Hatcback otomobiller."