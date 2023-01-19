İkinci el otomobil piyasası kilitlendi! 15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı... Talep yağıyor

İkinci el otomobil fiyatları tırmanışa geçti. Özellikle 15 Aralık'tan bu yana artan taleplerle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş yüzde 35'e ulaştı. Toplu araç satın aldıkları yerlerden araç tedariki problemi yaşadıklarını belirten esnaf, piyasanın kitlenmiş durumda olduğunu söyledi.
"ARAÇ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ GÜN GEÇTİKÇE DEVAM EDİYOR"
İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor. Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz. Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu” dedi.
"PİYASA KİTLENMİŞ BİR DURUMDA"
Yılbaşından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35’e ulaştığını aktaran Ardeşen, “Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda” şeklinde konuştu.
(İHA)
İŞTE OCAK 2023 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (Matrah güncellemesi sonrası – Aralık 2022 – Ocak 2023 fiyatları)
- Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 388.719
- 432.000 - 455.000
- Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 536.205 - 559.000
- 563.000
- Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 598.000 - 607.000-
617.000
- Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP
S&S EAT6 - 642.000 - 662.000 - 695.000
- Citroen C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel
Bold - 460.808 - 509.000 - 540.000
- Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel
- 545.700 - 551.100 - 541.100
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 364.520 - 378.000
- 430.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 418.458 - 435.500
- 464.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 426.458 - 443.500
- 471.819
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Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 449.125
- 467.500 - 529.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite - 463.347 - 512.500 - 545.500
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Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style - 454.393 - 472.650
- 534.500
- Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 535.860 - 563.000 - 612.919
- Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 419.791 - 437.000 - 465.000
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Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 447.347 - 466.000 - 527.000
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 670.400 -
670.400 - 681.400
- Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 613.800 -
613.800 - 614.800
- Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 444.900
- 464.900 - 519.900
- Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 557.900
- 561.900 - 622.900
-
Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik - 614.900
- 633.900 - 665.900
- Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel -
610.900 - 629.900 - 671.900