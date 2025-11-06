FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı?

Otomobil markaları yılın son aylarında kampanyalarını duyurmaya başladı. Sıfır araç alacaklar ise otomobil markalarının en ucuz modellerini araştırmaya başladı. Kasım ayının en ucuz otomobil modelleri hangileri oldu? Hangi otomobil modeli ne kadardan satılıyor? İşte Kasım ayının en ucuz otomobil modelleri...

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı?
Ezgi Sivritepe

Kasım ayının en ucuz otomobil modelleri merak ediliyor. 2025'in son aylarını yaşıyorken otomobil markaları da kampanyalarını duyurmaya başladı. Sıfır araç alacaklar ise otomobil fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, hangi otomobil modeli ne kadar? Hangi markanın en ucuz modeli kaç lira?

EN UCUZ OTOMOBİL MODELLERİ BELLİ OLDU!

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı? G1

Fiat, Hyundai, Kia ve Togg gibi üreticiler ise özellikle giriş segmentindeki modellerle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlara göre, markalar artan rekabet ortamında fiyat-performans oranı yüksek modellerle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

2025 Kasım ayının en ucuz otomobil modelleri...

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı? G2

Fiat Egea: 999.900 TL

Hyundai i10: 1.153.000 TL

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı? G3

Kia Picanto: 1.260.000 TL

Citroen C3: 1.375.000 TL

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı? G4

Opel Corsa: 1.390.000 TL

Nissan Juke: 1.549.000 TL

Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı? G5

Ford Puma: 1.550.200 TL

Suzuki Swift: 1.585.000 TL

Anahtar Kelimeler:
Otomobil sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.