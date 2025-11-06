Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı?

Kasım ayının en ucuz otomobil modelleri merak ediliyor. 2025'in son aylarını yaşıyorken otomobil markaları da kampanyalarını duyurmaya başladı. Sıfır araç alacaklar ise otomobil fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, hangi otomobil modeli ne kadar? Hangi markanın en ucuz modeli kaç lira?
Fiat, Hyundai, Kia ve Togg gibi üreticiler ise özellikle giriş segmentindeki modellerle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlara göre, markalar artan rekabet ortamında fiyat-performans oranı yüksek modellerle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.
Fiat Egea: 999.900 TL
Hyundai i10: 1.153.000 TL
Kia Picanto: 1.260.000 TL
Citroen C3: 1.375.000 TL
Opel Corsa: 1.390.000 TL
Nissan Juke: 1.549.000 TL
Ford Puma: 1.550.200 TL
Suzuki Swift: 1.585.000 TL
