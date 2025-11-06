Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil modeli hangisi oldu? Uygun fiyatlı araba markaları neler? Sıfır araçlarda indirim var mı?

Kasım ayının en ucuz otomobil modelleri merak ediliyor. 2025'in son aylarını yaşıyorken otomobil markaları da kampanyalarını duyurmaya başladı. Sıfır araç alacaklar ise otomobil fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, hangi otomobil modeli ne kadar? Hangi markanın en ucuz modeli kaç lira?