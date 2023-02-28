Kredi vadesi uzatıldı, masada ÖTV seçeneği de var! Sıfır ve ikinci el otomobilde böylesi görülmedi: Döviz değil, deprem zammı…

Otomotiv sektöründe 2020 yılında çip krizi ile başlayan sorunlar bu yıl da devam edecek gibi gözüküyor. Sektör temsilcileri bulunurluk sorunlarının halâ devam ettiğini ifade ederken, tüketicilerin ve markaların bu duruma uyum sağladığını belirtiyor. Yaşanan deprem felaketi sonrasında bile hem sıfır hem de ikinci el araçta talebin çok canlı olduğunu söylüyorlar.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

ŞUBAT AYI REKORU GELİYOR

Ocak ayında araç tedariki talebin çok altında olmasına rağmen otomobil satışlarında rekor kırıldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Bu rekorun Şubay ayında geçtiğimiz ayın çok daha üzerine çıkılarak rekorun egale edileceği öğrenildi. Deprem felaketinin yaşandığı Şubat ayında otomotiv sektöründe, daha önce sipariş vermiş kişilere yapılan teslimatlar nedeniyle yaklaşık 80 bin adet otomobil satıldığı öğrenildi. Bu da tarihin en yüksek şubat ayı satışı anlamını taşıyor.