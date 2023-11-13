Lüks araç kuyruğu! Türkiye'de satılan en pahalı araçların başında geliyor... 20'den fazla kişi adını yazdırdı, sıra bekliyor

Otomobil piyasasında ve özellikle ikinci elde yüksek fiyatlar ile nakit sıkıntısı nedeniyle durağan bir dönem yaşanırken, lüks araç satışlarında ise bambaşka bir tablo ortaya çıktı.Lüks otomobilde geçen yıla göre satışlar ilk 10 ayda yüzde 35 arttı. Tek bir markada bile yüzlerce kişi en pahalı modeller için sırada bekliyor.



22 MİLYONLUK ARAÇ İÇİN SIRA BEKLİYORLAR

Türkiye'de en zor bulunan ve en çok aranan araçların başında gelen; fiyatı 22 milyon TL'ye kadar çıkan lüks e-suv model için şu anda 20'den fazla kişinin adını listeye yazdırıp, sırasının gelmesini beklediği öğrenildi.

İLK 10 AYDA 18 BİN 623 OLDU 2022 yılında tek bir lüks markada 13 bin 795 adet araç satıldığını belirten Lüks Otomobil Satış Müdürü Bülent Özgan, FOX Haber'e yaptığı açıklamada bu rakamın 2023'ün ilk 10 ayında 18 bin 623 olduğunu söyledi.

"YIL SONUNA KADAR DAHA DA ARTACAKTIR" "'Yok' dediğimizde, 'Hiç mi yok?' sorusuyla karşılaşıyoruz" diyen Özgan, söz konusu lüks araçların tedariğinin arttığına dikkat çekti.