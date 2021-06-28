Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Fiyatlarda düşüş…

Resmî Gazete’nin bugünkü nüshasında yayınlanan karar ile trafik sigortasında bedeni ve değer kaybı tazminatlarında değişiklik yapıldı. Trafik sigortasında primler, kentlere, sürücülerin hasar geçmişine, araç gruplarına göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirleniyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!

Devlet tarafından bir tavan fiyat belirlenir, sigorta şirketleri de bu tavan fiyatın üzerinde bir anlaşma yapamıyor. Fakat dileyenler SEDDK tarafından belirlenen fiyatın altında primle sigorta yaptırabiliyor. Söz konusu uygulamada sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primlerini yüzde 1 oranda artırma hakkı veriliyor.

2021’in ilk 5 aylık döneminde trafik sigortalarında fiyatların yüzde 5 oranda artmış olması gerekiyordu. İlk 5 aylık verilere göre; kamyon, otomobil, traktör, otobüs gibi tüm araç gruplarına bakıldığında, mayıs ayı sonundan itibaren, ortalama trafik sigortasının primi 777 Türk lirası olarak hesaplandı.

Nisanda ortalama fiyat 796 Türk lirası, martta 808 Türk lirası, şubatta 816 Türk lirası, ocakta da 827 Türk lirası. 2021 yılı başı itibarıyla trafik sigortasının fiyatında yüzde 6.4 düşüş oldu.

Geçen senenin ilk 5 aylık dönemiyle karşılaştırıldığında, 2021’in Ocak-Mayıs aylarında ortalama fiyat 776 Türk lirası.