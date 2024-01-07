Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.