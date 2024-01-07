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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

07.01.2024 10:12 | Son Güncelleme:
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Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak ediliyordu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Buna göre; yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı.

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Buna göre İstanbul'da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 706 lira olarak belirlendi. İşte il il fiyatlar...

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.

Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı

Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.

Zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatları kontrol altına almak için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor.

Tavan fiyat da her ay belli oranda artıyor.Bu oranlar belli periyotlarla artarken arada seyyanen zamlar da uygulanıyor. Bu yönde 1 Mayıs 2023’te tavan fiyata yüzde 5 zam yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası tavan fiyat ücret zorunlu
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