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Ne galeriler ne ilan siteleri! Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu: 100 bin liranın altında bulmak bile mümkün

18.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatlarında artış devam ederken ucuz araç almak isteyen vatandaşlar alternatif yollar aramaya başladı. Uygun fiyatlı araba sahibi olmak isteyenlerin yeni adresi araba galerileri ve araç ilan siteleri değil bu kez Ticaret Bakanlığı oldu. Ucuz araba almak isteyenler ihale ile gümrük arabalarına yöneldi. En düşük paketi bile 400 bin lirayı geçen araç fiyatlarına karşın burada 100 bin liranın altında bile araba bulmak mümkün.

Türkiye'de tedarik sorunları yolcu ve hafif ticari araç üretimini negatif yönde etkilerken iç pazarda yaşanan araç, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve ihracatın yüzde 60'dan fazlasının gerçekleştirildiği Avrupa'daki daralma da satışları olumsuz etkiliyor. Nisan 2022 itibarıyla ikinci el araç pazarındaki KDV'nin yüzde 1'den yüzde 18'e çıkartılması da otomotive olan talebi kısıtlıyor.

YÜZDE 20 ZAM YOLDA

Otomobil fiyatlarına gelen zamlar sonrasında vatandaşlar sıfır kilometre araba almakta güçlük çekiyor. Sıfır araçtaki artışların ikinci el otomobillere de yansımasıyla vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil modellerine sahip olmanın yollarını araştırıyor. Otomobil sektörü temsilcileri sıfır araçlar için sene sonuna kadar yüzde 20’lik bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğunun altını çizerken bu durumun ikinci el araç fiyatlarına da yüzde 15 oranında yansıyacağını ifade ediyor.

‘GÜMRÜKTEN ARAÇ’ ALTERNATİF OLDU

Artan fiyatlar karşısında vatandaşlar gümrükten araba almak gibi çeşitli alternatif arayışlarına yöneldi. Uygun fiyatlı araba sahibi olmak isteyen kullanıcılar resmi ve özel kurumlar tarafından gerçekleştirilen ihale sistemlerine ilgi göstermeye başladı. Bu kurumların en başında Ticaret Bakanlığı’nın E-İhale sistemi geliyor. Sıfır otomobilde 400 bin liranın altında neredeyse hiç araba kalmazken, ikinci ellerde de durum farklı değil. Ancak gümrükte 100 bin liranın altında bile araba bulmak mümkün. sE.

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GÜVENCE BEDELİ İADE EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı E-İhale internet sitesinden sisteme kayıt olunarak açık olan tüm ihalelere hızlı bir şekilde teklif verilebiliyor. Teklif verdiğiniz ihalenin herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmesi durumunda yatırmış olduğunuz güvence bedeli ise tarafınıza iade ediliyor.

GÜMRÜKTEN NASIL ARABA ALINIR?

Aracın açılış fiyatı üzerinden belirlenen teminat bedeli yatırıldıktan sonra ise ihale süreci başlıyor. Teklifler ise şeffaf bir şekilde görülebiliyor. Teklif verdiğiniz aracın ihalesini kazanmanız halinde, ihaleyi düzenleyen kurum tarafından belirtilen şartları yerine getirdikten sonra teslim alabiliyorsunuz.

İŞTE TİCARET BAKANLIĞI’NIN İHALEYE ÇIKARDIĞI 100 BİN LİRANIN ALTINDAKİ O ARAÇLAR

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Otomobil
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