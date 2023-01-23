Önce sıfır şimdi de ikinci el! Araba fiyatları yüzde 6 arttı: Şubat ayında...

Sıfır kilometre araç piyasasında yaşanan arz sorunu ikinci ele sıçradı. Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da artık araç bulmakta daha büyük zorluk yaşanıyor. Bu durum, ikinci elde de fiyatları yukarı çekiyor.
Konuya ilişkin Otoshops'un Genel Müdürü Melih Mutlu, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" dedi.
ŞUBAT AYINDA PİYASAYA GİRECEK
Otomotiv sektörü 2023 yılına da tedarik kriziyle başlamış, ötelenen talebin yanı sıra araç fiyatlarında yeni zamların süreceği yönündeki beklenti sıfır araç piyasasında bayi trafiğini hızlandırmıştı. Ancak bayiye giden tüketicilerin çoğu araç bulmadı.
Çünkü 2022 model araçlarda arz sorunu yaşanırken, 2023 model araçlar ise ağırlıklı olarak şubat ayında piyasaya girecek. Şu anki zamlar 2022 modeller için yapılmıştı. Ancak 2023 modellerin de sahaya inmesiyle fiyatlar yeniden değişecek.
Öte yandan, sıfır araçlara yönelik talebi artıran önemli etkenlerden biri de 1 Ocak itibarıyla engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limitinin 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilmesi oldu.
İŞTE OCAK 2023 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (Matrah güncellemesi sonrası – Aralık 2022 – Ocak 2023 fiyatları)
- Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 388.719
- 432.000 - 455.000
- Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 536.205 - 559.000
- 563.000
- Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 598.000 - 607.000-
617.000
- Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP
S&S EAT6 - 642.000 - 662.000 - 695.000
- Citroen C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel
Bold - 460.808 - 509.000 - 540.000
- Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel
- 545.700 - 551.100 - 541.100
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 364.520 - 378.000
- 430.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 418.458 - 435.500
- 464.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 426.458 - 443.500
- 471.819
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Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 449.125
- 467.500 - 529.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite - 463.347 - 512.500 - 545.500
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Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style - 454.393 - 472.650
- 534.500
- Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 535.860 - 563.000 - 612.919
- Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 419.791 - 437.000 - 465.000
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Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 447.347 - 466.000 - 527.000
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 670.400 -
670.400 - 681.400
- Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 613.800 -
613.800 - 614.800
- Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 444.900
- 464.900 - 519.900
- Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 557.900
- 561.900 - 622.900
-
Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik - 614.900
- 633.900 - 665.900
- Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel -
610.900 - 629.900 - 671.900