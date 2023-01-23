FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Önce sıfır şimdi de ikinci el! Araba fiyatları yüzde 6 arttı: Şubat ayında...

Önce sıfır şimdi de ikinci el! Araba fiyatları yüzde 6 arttı: Şubat ayında...

23.01.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobilde bulunurluk sorunu devam ederken ikinci el araba fiyatları sadece Ocak ayında yüzde 6 arttı. Fiyatların daha da yukarı çıkacağı ifade edilen sektörde 2023 model araçlar henüz piyasaya girmedi. Şubat ayında yeni model araçların gelmesiyle fiyatlar yeniden artacak. Sektör temsilcileri ise sıfır otomobillerdeki bulunurluk sorununun ikinci ele de yansıdığını belirtiyor.

Sıfır kilometre araç piyasasında yaşanan arz sorunu ikinci ele sıçradı. Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da artık araç bulmakta daha büyük zorluk yaşanıyor. Bu durum, ikinci elde de fiyatları yukarı çekiyor.

Konuya ilişkin Otoshops'un Genel Müdürü Melih Mutlu, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" dedi.

iStock-157284494

ŞUBAT AYINDA PİYASAYA GİRECEK

Otomotiv sektörü 2023 yılına da tedarik kriziyle başlamış, ötelenen talebin yanı sıra araç fiyatlarında yeni zamların süreceği yönündeki beklenti sıfır araç piyasasında bayi trafiğini hızlandırmıştı. Ancak bayiye giden tüketicilerin çoğu araç bulmadı.
Çünkü 2022 model araçlarda arz sorunu yaşanırken, 2023 model araçlar ise ağırlıklı olarak şubat ayında piyasaya girecek. Şu anki zamlar 2022 modeller için yapılmıştı. Ancak 2023 modellerin de sahaya inmesiyle fiyatlar yeniden değişecek.

iStock-1193027522

Öte yandan, sıfır araçlara yönelik talebi artıran önemli etkenlerden biri de 1 Ocak itibarıyla engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limitinin 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilmesi oldu.

İŞTE OCAK 2023 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (Matrah güncellemesi sonrası – Aralık 2022 – Ocak 2023 fiyatları)

  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 388.719 - 432.000 - 455.000
  • Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 536.205 - 559.000 - 563.000
  • Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 598.000 - 607.000- 617.000
  • Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 642.000 - 662.000 - 695.000
  • Citroen C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 460.808 - 509.000 - 540.000
  • Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 545.700 - 551.100 - 541.100
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 364.520 - 378.000 - 430.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 418.458 - 435.500 - 464.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 426.458 - 443.500 - 471.819
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 449.125 - 467.500 - 529.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite - 463.347 - 512.500 - 545.500
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style - 454.393 - 472.650 - 534.500
  • Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 535.860 - 563.000 - 612.919
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 419.791 - 437.000 - 465.000
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 447.347 - 466.000 - 527.000
  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 670.400 - 670.400 - 681.400
  • Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 613.800 - 613.800 - 614.800
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 444.900 - 464.900 - 519.900
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 557.900 - 561.900 - 622.900
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik - 614.900 - 633.900 - 665.900
  • Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 610.900 - 629.900 - 671.900
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Otomobil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

TOKİ konutları kura takvimi belli oldu! İşte 12 ilin TOKİ çekiliş tarihleri

TOKİ konutları kura takvimi belli oldu! İşte 12 ilin TOKİ çekiliş tarihleri

O yıl emekli olanlar daha fazla maaş alacak! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

O yıl emekli olanlar daha fazla maaş alacak! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Pul bibere gelen zamlar vatandaşın cebini de yaktı...

Pul bibere gelen zamlar vatandaşın cebini de yaktı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.