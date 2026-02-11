Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar

Otomobil satışları rekor kırarken kampanyaların da etkisiyle satışlar gittikçe artıyor. Otomatik vitese olan talep artışını sürdürüyor.Kullanım kolaylığı, satarken avantajlı olması gibi faktörler otomatik vitese olan yönelimi artırdı.Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
