Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar

Otomobil satışları rekor kırarken kampanyaların da etkisiyle satışlar gittikçe artıyor. Otomatik vitese olan talep artışını sürdürüyor.Kullanım kolaylığı, satarken avantajlı olması gibi faktörler otomatik vitese olan yönelimi artırdı.Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.