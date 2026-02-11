FİNANS

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar

Otomatik vitesli araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Otomatik vitesli araç satışları artarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Fiyatlarının da manuel vitesli otomobillere nazaran daha erişilebilir olması kullanıcıları otomatik vitese yönlendiriyor. İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar...

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar
Cansu Çamcı

Otomobil satışları rekor kırarken kampanyaların da etkisiyle satışlar gittikçe artıyor. Otomatik vitese olan talep artışını sürdürüyor.Kullanım kolaylığı, satarken avantajlı olması gibi faktörler otomatik vitese olan yönelimi artırdı.Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar G1

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar G2

Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar G3

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar G4

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira

Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar G5

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

