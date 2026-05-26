Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ederken akaryakıta bir indirim haberi geldi. Peki, benzine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 26 Mayıs 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 26 Mayıs 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıttaki indirim haberi bu kez benzinden geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, 3,27 TL indirim bekleniyor. Eşel mobil kesintisi yapılırsa pompaya sadece 82 kuruş indirim yansıyacak" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 MAYIS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.10 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.97 TL

Motorin: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.08 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.36 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL