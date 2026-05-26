Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ederken akaryakıta bir indirim haberi geldi. Peki, benzine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 26 Mayıs 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 26 Mayıs 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıttaki indirim haberi bu kez benzinden geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, 3,27 TL indirim bekleniyor. Eşel mobil kesintisi yapılırsa pompaya sadece 82 kuruş indirim yansıyacak" ifadelerini kullandı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.10 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.97 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.08 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.36 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL
