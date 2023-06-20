Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Otomobil piyasası yaz ayları ve bayramın gelmesiyle birlikte en hareketli günlerini yaşıyor. Bayide sıfır araç bulamayan ikinci ele yönelince işler iyice çığırından çıktı. Otomobil fiyatlarında bugüne kadar hiç görülmemiş bir artış yaşanıyor.

6 AYDA YÜZDE 84 ARTIŞ

Sıfır otomobil ile ikinci el araç arasındaki fiyat açıldıkça açıldı. 6 aylık dönemde sıfır araçlara ortalama yüzde 45 zam gelirken, İkinci el araçlardaki artış yüzde 80'leri geçti. Sıfır km bir araç Ocak'ta 380 bin iken Haziran'da 551 bin, İkinci el bir araç Ocak'ta 460 bin iken Haziran'da 850 bin TL oldu. İkinci ele ayda yüzde 84 oranında zam geldi.

Sıfır otomobilde uzun zamandır sıra var. Sıfır otomobil alamayanlar ikinci ele yönelince aşırı talebi fırsat bilenler fiyatları iyice şişirdi. Bir de buna yatırım için araç alanlar da eklendi.

SIKI ÖNLEMLER GELİYOR

ATV Haber'in haberine göre durum böyle olunca Ticaret Bakanlığı devreye girdi, sıkı önlemler geliyor.