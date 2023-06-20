Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Otomobil piyasası yaz ayları ve bayramın gelmesiyle birlikte en hareketli günlerini yaşıyor. Bayide sıfır araç bulamayan ikinci ele yönelince işler iyice çığırından çıktı. Otomobil fiyatlarında bugüne kadar hiç görülmemiş bir artış yaşanıyor.
6 AYDA YÜZDE 84 ARTIŞ
Sıfır otomobil ile ikinci el araç arasındaki fiyat açıldıkça açıldı. 6 aylık dönemde sıfır araçlara ortalama yüzde 45 zam gelirken, İkinci el araçlardaki artış yüzde 80'leri geçti. Sıfır km bir araç Ocak'ta 380 bin iken Haziran'da 551 bin, İkinci el bir araç Ocak'ta 460 bin iken Haziran'da 850 bin TL oldu. İkinci ele ayda yüzde 84 oranında zam geldi.
Sıfır otomobilde uzun zamandır sıra var. Sıfır otomobil alamayanlar ikinci ele yönelince aşırı talebi fırsat bilenler fiyatları iyice şişirdi. Bir de buna yatırım için araç alanlar da eklendi.
SIKI ÖNLEMLER GELİYOR
ATV Haber'in haberine göre durum böyle olunca Ticaret Bakanlığı devreye girdi, sıkı önlemler geliyor.
HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (02.06 - 12.06 TARİHLİ FİYATLAR - FARK - YÜZDE)
CITROEN
- C3 1.2
PureTech Feel Benzin Manuel - 607.100 - 646.600 - 39.500 - 7%
- C3 1.2
PureTech Elle Benzin Otomatik - 755.800 - 816.500 - 60.700 - 8%
-
C3 1.2
PureTech S&S Feel Bold Benzin Otomatik - 700.200 - 756.300 - 56.100 8%
- C3 1.2
PureTech S&S Shine Benzin Otomatik - 733.100 - 791.800 - 58.700 8%
- C4 1.2
PureTech Feel Benzin Manuel - 848.400 - 915.400 - 67.000 - 8%
- C4 1.2
PureTech Feel Bold Benzin Otomatik - 981.800 - 1.059.500 - 77.700 - 8%
-
C4 1.2
PureTech Shine Benzin Otomatik - 1.043.000 - 1.125.400 - 82.400 - 8%
- C4 1.2
PureTech Shine Bold Benzin Otomatik - 1.085.300 - 1.171.800 - 86.500 - 8%
DACIA
- Duster 1.0 Tce Essential Benzin Manuel - 728.000 - 828.000 - 100.000 - 14%
- Duster 1.0 Tce ECO-G Essential LPG/Benzin Manuel - 769.000 - 869.000 - 100.000 - 13%
-
Duster 1.0 Tce ECO-G Expression LPG/Benzin Manuel - 783.900 - 883.900 - 100.000 - 13%
-
Duster 1.3 Tce Essential Benzin Yarı Otomatik - 820.900 - 920.000 - 99.100 - 12%
- Duster 1.3 Tce Journey Benzin Yarı
Otomatik - 880.000 - 980.000 - 100.000 - 11%
- Duster 1.3 Tce Extreme Benzin Yarı Otomatik - 905.900 - 1.005.000 - 99.100 - 11%
-
Sandero 1.0 Tce Stepway
Essential Benzin Manuel - 655.000 - 738.900 - 83.900 - 13%
- Sandero 1.0 Tce Essential Benzin Manuel - 671.000 - 754.900 - 83.900 - 13%
- Sandero 1.0 Tce Stepway
Essential Benzin CVT - 698.900 - 782.000
Sandero 1.0 Tce Stepway
Expression Benzin CVT - 723.000 - 807.000 - 84.000 - 12%
-
Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway
Essential LPG/Benzin Manuel - 688.000 - 771.900 - 83.900 - 12%
FIAT
- Egea 1.3 MultiJet Street Dizel Manuel - 731.900 - 764.900 - 33.000 - 5%
-
Egea 1.4 Fire Street Benzin Manuel - 607.900 - 640.900 - 33.000 - 5%
- Egea 1.4 Fire Urban Benzin Manuel - 644.900 - 677.900 - 33.000 - 5%
- Panda 1.0 MHEV Hybrid City Elektrik/Benzin Manuel - 543.900 - 599.900 - 56.000 - 10%
- Panda 1.0 MHEV Hybrid Cross Elektrik/Benzin Manuel - 613.900 - 643.900 - 30.000 - 5%
FORD
- Fiesta 1.0 EcoBoost MHEV Titanium Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 996.700 - 1.067.800 - 71.100 - 7%
- Fiesta 1.1 EcoBoost Style Benzin Manuel - 728.700 - 780.600 - 51.900 - 7%
- Focus 1.0
EcoBoost MHEV Titanium Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%
- Focus 1.0 EcoBoost MHEV Active Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%
- Focus 1.0 EcoBoost MHEV ST
Line Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%
HYUNDAI
- i20 1.0 T-GDI Style Benzin Yarı
Otomatik - 712.000 - 770.000 - 58.000 - 8%
-
i20 1.4 MPI Jump Benzin Manuel - 609.000 - 657.000 - 48.000 - 8%
- i20 1.4 MPI Jump Benzin Otomatik - 659.000 - 710.000 - 51.000 - 8%