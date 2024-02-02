Otomobil satışlarında rekor artış: Zirve ÖTV'siz araçların!

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocakta ÖTV'siz otomobile hücum! 2024 rekorla başladı!Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en iyi ocak ayı olarak kayıtlara girdi. Otomobil satışları %71,7 oranında artarak 64.041 adet, hafif ticari araç pazarı %15,1 artarak 15.660 adet oldu. Otomobil satışlarının artmasında engelliler için limiti artırılan ÖTV muafiyetli araç talebi etkili oldu." ifadesini kullandı.