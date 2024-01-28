Otomobilde renk tercihleri değişti, işte tahtın yeni sahibi

2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu.