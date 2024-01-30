Otomobillerde yeni dönem: Kara kutu zorunluluğu geliyor, 27 ülkede geçerli olacak!

EDR sistemi nedir?

Kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Acil bir durum tespit edildiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağırabilecek. EDR, araç verilerini yüksek isabetlilikle kaydedecek ve bu veriler sadece acil durumlarda yetkililer tarafından erişilebilecek şekilde korunacak. Bu sayede, sürücüye ait verilerin gizliliği korunmuş olacak.

