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ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte Renault, Fiat, Hyundai, Toyata yeni fiyat listesi…

13.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil fiyatlarında rakamlar son dakika gelen kararla yeniden değişti. Otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi. ÖTV kararının ardından ilk rakamlar da ortaya çıktı. İşte Renault, Fiat, Hyundai ve Toyata’nın yeni fiyat listeleri…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. ÖTV Matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

HANGİ MODELDE NE KADAR İNDİRİM BEKLENİYOR?

Ağustos 2021’de ÖTV matrahlarında düzenleme yapılmış, bu sayede yüzde 80’den yüzde 50 ÖTV baremine giren 50’den fazla otomobil modelinin fiyatı yüzde 16’ya yakın düşmüştü. Ancak çip krizi ve kurdaki yükseklik nedeniyle 300 bin liranın altında araç kalmamıştı. 21 Aralık’ta kurdaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarında da hafif geri çekilmeler yaşanmıştı. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte otomobilde olası yeni fiyatlar…

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ÖNCESİ VE SONRASI İLE BAZI MODELLER

TOYOTA COROLLA 1.5 VISION

TOYOTA COROLLA 1.5 VISION
Mevcut fiyatı: 404.250, olası yeni fiyatı: 381.903, değişim: yüzde -5,53

TOYOTA COROLLA 1.5 VISION MULTIDRIVE S

TOYOTA COROLLA 1.5 VISION MULTIDRIVE S
Mevcut fiyatı: 421.750, olası yeni fiyatı: 398.431, değişim: yüzde -5,53

FIAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 URBAN

FIAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 URBAN
Mevcut fiyatı: 418.500, olası yeni fiyatı: 395.361, değişim: yüzde -5,53

FIAT EGEA CROSS 1.0 FIREFLY

FIAT EGEA CROSS 1.0 FIREFLY
Mevcut fiyatı: 378.400, olası yeni fiyatı: 357.489, değişim: yüzde -5,53

RENAULT CLIO JOY 1.0 TCE ECO

RENAULT CLIO JOY 1.0 TCE ECO
Mevcut fiyatı: 349.000, olası yeni fiyatı: 310.444, değişim: yüzde -11,05
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 39 yorum
indirim var araba yok...hepsi stokta...komik...
bravo süper indirim hemen alın
çok değişmiş

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