ÖTV indirimi ile ucuz araç! Rakam belli oldu... Milyonları ilgilendiren hurda teşviki teklifi TBMM'ye sunuldu

Hurda teşviki gündemde! 25 yaş üstü araçlar için planlanan teşvik teklifi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Eski araçların trafikten çekilip çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanılmasını teşvik eden hurda teşviki tekrardan gündem oldu.

Peki, hurda teşviki teklifi kabul edilirse kaç kişi etkilenecek?

Hurda araç teşviki hangi araçları kapsıyor? İşte detaylar...