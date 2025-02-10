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ÖTV indirimi ile ucuz araç! Rakam belli oldu... Milyonları ilgilendiren hurda teşviki teklifi TBMM'ye sunuldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 11:19
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Milyonlarca vatandaş, hurda teşviki ile alakalı detayları araştırıyor. Özellikle sıfır araç alımında ÖTV indirimi konusunda merak edilen teşvik teklifi TBMM'ye sunuldu. 25 yaş üstü araçlar için planlanan söz konusu hurda teşviki teklifi Meclis gündemine sunulurken kabul edilmesi halinde kaç araç sahibinin etkileneceği de merak ediliyor. Söz konusu araçların sahiplerinin bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanıp çevre dostu sıfır araba alabilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Hurda teşviki gündemde! 25 yaş üstü araçlar için planlanan teşvik teklifi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Eski araçların trafikten çekilip çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanılmasını teşvik eden hurda teşviki tekrardan gündem oldu.

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Peki, hurda teşviki teklifi kabul edilirse kaç kişi etkilenecek?

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Hurda araç teşviki hangi araçları kapsıyor? İşte detaylar...

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Hissenet

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ

Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önünün açılması bekleniyor.

DÜZENLEME KAÇ KİŞİYİ ETKİLEYECEK?

DÜZENLEME KAÇ KİŞİYİ ETKİLEYECEK?

Geçtiğimiz aylarda, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye dair teklifini TBMM'ye sunmuştu.

Söz konusu teklif kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibi etkilemesi bekleniyor.

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırıp ÖTV indirimi ile beraber sıfır araç alabilecek. Düzenlemeyle birlikte yerli üretim yeni araçların da piyasadaki sayısının artacağı düşünülüyor.

DAHA ÖNCE HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ YAPILDI MI?

DAHA ÖNCE HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ YAPILDI MI?

Hurda teşviki düzenlemesi, önceki yıllarda birkaç defa uygulanmıştı. Hurda teşviki ilk kez ise 2003 yılında uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirilmiş, ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kalmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ÖTV hurda ötv indirimi Hurda araç teşviki
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