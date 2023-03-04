Renault, Toyota, Opel, Nissan… Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Sadece 3 marka 4 model kaldı: Artık 500 bin TL bile yetmiyor…

Sıfır otomobilde bulunurluk sorununun devam etmesine rağmen Şubat ayı satışlarında yeni rekor geldi. Türkiye otomotiv pazarı, Ocak ayının ardından Şubat’ta da satış rekoru kırdı. Otomobil ve hafif ticari piyasasında satışlat bu yılın şubat ayında 2022’in aynı dönemine kıyasla yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu.

İTALYAN FİAT ZİRVEDE

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 19 bin 311 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 875 satışla Renault ve 8 bin 112 satışla Ford takip etti. Peugeot, 6 bin 552 satışla dördüncü, Opel 4 bin 721 satışla beşinci sırada yer aldı.

Sektör temsilcileri piyasada yaşanan tüm sorunlara rağmen tüketicinin talebinin canlı olduğunu ifade ediyor. İki ay üst üste gelen rekorlar sonrasında 2022’de sıfır kilometre binek otomobil ve hafif ticari araçlardan elde edilen 783 bin adetlik satışın, 2023 yılında en kötü 850 bin adet olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

FİYAT ARTIŞI SINIRLI KALDI AMA BULABİLENE…

Satış rakamları böyleyken markaların 2023 Mart ayı güncel fiyat listeleri de ortaya çıktı. Ocak, Şubat ve Mart ayı karşılaştırmalarına bakıldığında sıfır otomobilde fiyatlardaki yükselişin hız kestiği görüldü. Hatta bazı modellerde fiyat artışı olmadı. Piyasada 500 bin TL’nin altında ise sadece 3 marka ve 4 modelde araç kaldı. Ancak bulunurluk sorunu nedeniyle bu araçlara ulaşmak epey zorlaştı.