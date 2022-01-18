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Sıfır araba fiyatları 2022 yılında nasıl olacak? ÖTV indirimi sonrası sıfır araba ve araç fiyatlarında son durum!

18.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba fiyatlarının ve ÖTV’nin yüksek olması nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler son zamanlarda ikinci el piyasasına yönelseler de ÖTV indirimi sonrası bu durumda değişiklikler olması bekleniyor. ÖTV’de meydana gelen indirimler sıfır araba fiyatları düşüşünü sağladı ve piyasada canlanmalar meydana geldi. Peki sıfır araba fiyatları 2022 yılında nasıl olacak? İşte ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatlarında son durum!

Türkiye otomobil pazarında önemli bir orana sahip olan 1600 cc altı binek araçlar için iki yeni ÖTV düzenlemesi gerçekleşti. Bu düzenlemelerden sonra 2022 yılında otomotiv piyasasının hareketlenmesi ve sıfır araçlara olan ilginin artması bekleniyor. 2022 yılı sıfır araba fiyatları düzenlemelerinin nasıl olduğu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kararları önem taşıyor.

2022 YILI ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, otomobil satın alımlarında alınan ÖTV matrah limitlerinin yeniden düzenlenmesi, sıfır araba fiyatları oranlarının da düşmesini sağladı. Bu gelişme sonrasında araç sahibi olmak isteyenler ilgilerini ikinci el piyasasından sıfır araç fiyatları listesine odakladı.
ÖTV indirimi olarak da anılan ÖTV’de yapılan matrah limitlerinin yeniden düzenlenmesi sayesinde Türkiye’de en çok tercih edilen Toyota, Fiat, Hyundai, Renault, Ford gibi araba markalarının sıfır araba fiyatları da düşecek. Ocak ayı itibariyle sıfır araç alacaklar 300 bin TL altındaki araçların fiyatlarını araştırmaya başladı. Resmi Gazete’de de yayınlanan bu indirim sayesinde motor hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyen arabalar için %45, 50 ve 80 oranlarında üç farklı dilimde ara kademeler eklendi.

1600 CC ALTINDAKİ SIFIR ARABA FİYATLARI NASIL OLACAK?

1600 CC ALTINDAKİ SIFIR ARABA FİYATLARI NASIL OLACAK?
ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan arabalar için ÖTV oranı %45’lik dilimde yer alacak. 120 bin ile 150 bin lira arasında yer alan arabalar için ise bu vergi oranı %50 olarak güncellenecek. 150 bin ile 175 bin lira arasındaki arabalar için ÖTV matrah düzenlemesinde oran %60 olarak belirlendi. 175 bin ile 200 bin lira arasındaki araçlar ise %70 vergi oranı içinde yer alacak.
Bu güncellemeler Türkiye’de araç sahibi olmayı düşünen birçok alıcı için fiyat indirimi demek anlamına geliyor. 200 bini geçen araçlar için %80’lik vergi oranı olacağı, ancak motor hacmi 1600 ile 2000 silindir arasında olan araçlar için; 130 bini geçmeyenlerde %45’lik, 130 bin ile 210 bin arasında olanlarda %50’lik vergi diliminin uygulanacağı bildirildi.
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