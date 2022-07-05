Sıfır araç almak isteyenler için markalar tek tek duyurdu: 2 ayda 150 bin lira zam! 400 bin liranın altında ise… İşte Temmuz 2022 kampanyalı araba fiyatları

Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam ediyor. Sıfır araçlara sadece iki ayda 150 bin liradan fazla zam gelirken 400 bin liranın altında ise birkaç model kaldı.

GEÇEN YILA GÖRE SATIŞLARDA YÜZDE 1’LİK ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 7,9 genişledi.

İHRACAT RAKAMLARI UMUT VERİCİ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre ise Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin haziran ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

SIFIR OTOMOBİLLERDE TEMMUZ AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ

Araba severler veya araba almak isteyen vatandaşlar, otomobil kampanyalarını sıkça araştırıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, araba almak isteyen kişiler, bayram tatiline yeni arabalarıyla gitmek istiyor. Araba almak isteyenler güncel araç fiyatlarını araştırırken markalar Temmuz kampanyalarını tek tek duyurdu.