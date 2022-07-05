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Sıfır araç almak isteyenler için markalar tek tek duyurdu: 2 ayda 150 bin lira zam! 400 bin liranın altında ise… İşte Temmuz 2022 kampanyalı araba fiyatları

05.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır araçlar zamlanmaya devam ederken araba almak isteyenler Temmuz 2022 sıfır araç kampanyası için fiyat araştırmalarını hızlandırdı. Savaş, çip krizi ve tedarik sorunu derken fiyatlar ise 2 ayda 150 bin liradan fazla artı. Piyasada ise son zamlardan sonra 400 bin liranın altında sadece birkaç model kaldı. İşte markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam ediyor. Sıfır araçlara sadece iki ayda 150 bin liradan fazla zam gelirken 400 bin liranın altında ise birkaç model kaldı.

GEÇEN YILA GÖRE SATIŞLARDA YÜZDE 1’LİK ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 7,9 genişledi.

İHRACAT RAKAMLARI UMUT VERİCİ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre ise Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin haziran ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

SIFIR OTOMOBİLLERDE TEMMUZ AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ

Araba severler veya araba almak isteyen vatandaşlar, otomobil kampanyalarını sıkça araştırıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, araba almak isteyen kişiler, bayram tatiline yeni arabalarıyla gitmek istiyor. Araba almak isteyenler güncel araç fiyatlarını araştırırken markalar Temmuz kampanyalarını tek tek duyurdu.

İşte haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 488.900 TL T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 576.000 TL Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 624.600 TL Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel 624.600 TL Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS İmpression DSG Benzin Otomatik 872.500 Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS Life DSG Benzin Otomatik 937.000 TL

SEAT

SEAT
Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 690.000 TL

SKODA

SKODA
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 459.462 Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 759.962 TL Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 924.962

CITROEN

CITROEN
Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel 582.000 TL Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 461.000 TL

DACIA

DACIA
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 456.000 TL Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 475.000 TL
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Anahtar Kelimeler:
otomobil kampanyaları
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