Sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

Hem sıfır araçlarda hem de ikinci el otomobillerde fiyatlarda geçen yıla göre büyük artışlar oldu. Aracını satıp yeni bir araç almak isteyenler veya ilk kez araç sahibi olmak isteyenler, ikinci ele bu kadar yüksek miktarlar vermektense, sıfır araca bu paraları vermeyi daha mantıklı buluyor. Sizler için Fiat, Renault, Opel, Toyota gibi pek çok markanın sıfır araç fiyatlarını araştırdık. İşte araçların modellerine göre fiyat listesi…

Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artıyor. Sizler için sıfır araç fiyatlarını bir araya getirdik. Listede, araçların opsiyonlarına ve motor hacimlerine göre en düşük ve en yüksek fiyatlarını bulabilirsiniz.