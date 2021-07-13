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Sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

13.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi yasaklarının kalkması ve yazın gelmesiyle birlikte pek çok kişi araç sahibi olmak için galerilerin yolunu tutuyor. Sıfır araç fiyatları cep yakarken, bizler sizler için Fiat, Renault, Opel, Toyota gibi pek çok markanın en uygun fiyat listesini bir araya getirdik.

Hem sıfır araçlarda hem de ikinci el otomobillerde fiyatlarda geçen yıla göre büyük artışlar oldu. Aracını satıp yeni bir araç almak isteyenler veya ilk kez araç sahibi olmak isteyenler, ikinci ele bu kadar yüksek miktarlar vermektense, sıfır araca bu paraları vermeyi daha mantıklı buluyor. Sizler için Fiat, Renault, Opel, Toyota gibi pek çok markanın sıfır araç fiyatlarını araştırdık. İşte araçların modellerine göre fiyat listesi…

Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artıyor. Sizler için sıfır araç fiyatlarını bir araya getirdik. Listede, araçların opsiyonlarına ve motor hacimlerine göre en düşük ve en yüksek fiyatlarını bulabilirsiniz.

İşte sıfır araç fiyatları

FİAT

FİAT
Egea: 159 bin 900 TL- 293 bin 900 TL
Egea Hatchback: 176 bin 900 TL – 301 bin 900TL
Egea Cross: 182 bin 900 – 307 bin 900
Panda: 168 bin 900- 212 bin 900
500 L: 216 bin 900- 226 bin 900
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Anahtar Kelimeler:
Toyota Renault
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