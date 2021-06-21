Sıfır araçta görülmemiş kampanya! Sıfır faiz, 70 bin TL indirim! Renault, Peugeot, Citroen...

2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. En uygun taşıt kredisi imkanları sunan Renault, Peugeot, Citroen gibi markalı araçlarda 70 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor.

İNDİRİMLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.