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Sıfır araçta görülmemiş kampanya! Sıfır faiz, 70 bin TL indirim! Renault, Peugeot, Citroen...

21.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Renault, Peugeot, Citroen ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak 70 bin TL’ye varan indirimler yaptı.

2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. En uygun taşıt kredisi imkanları sunan Renault, Peugeot, Citroen gibi markalı araçlarda 70 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor.

İNDİRİMLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

İşte araçların normal fiyatları ve kampanyalı fiyatları...

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178 bin 642 TL Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 231 bin 500 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 292 bin 750 TL Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL

PEUGEOT

PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası

PEUGEOT

PEUGEOT
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 291 Türk Lirası Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası
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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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