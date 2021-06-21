Sıfır araçta yaz kampanyası başladı! İşte 2021 yılının en çok satan markaları

Yaz aylarının başlamasıyla araç firmaları da en uygun otomobil kampanyası için birbirleriyle yarışa girdi. Peugeot, Citroen, Skoda ve daha fazla firma indirimli fiyat kervanına katıldı. Tercihini sıfır arabalardan yana kullanmak isteyen vatandaşlar ise fiyat araştırmalarına başladı. İşte güncel kampanyalar ve fiyat listesi...
Sıfır araçlarda yaz kampanyası başladı!
HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 178 bin 642 TL
Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL
HYUNDAİ
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 231 bin 500 TL
HYUNDAİ
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 292 bin 750 TL
Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası
Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası
PEUGEOT
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 291 Türk Lirası
Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası
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