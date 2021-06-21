FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır araçta yaz kampanyası başladı! İşte 2021 yılının en çok satan markaları

Sıfır araçta yaz kampanyası başladı! İşte 2021 yılının en çok satan markaları

21.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan otomobil piyasasında yaz dönemi başladı. Yaz döneminin gelmesiyle araç piyasasında yaz kampanyaları yapılmaya devam ediyor. Renault, Peugeot, Citroen ve daha fazla firma tarafından 70 bin TL’ye kadar indirimler yapıldı. İşte İşte 2021 yılının en çok satan araba marka ve modelleri...

Yaz aylarının başlamasıyla araç firmaları da en uygun otomobil kampanyası için birbirleriyle yarışa girdi. Peugeot, Citroen, Skoda ve daha fazla firma indirimli fiyat kervanına katıldı. Tercihini sıfır arabalardan yana kullanmak isteyen vatandaşlar ise fiyat araştırmalarına başladı. İşte güncel kampanyalar ve fiyat listesi...

Sıfır araçlarda yaz kampanyası başladı!

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178 bin 642 TL Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 231 bin 500 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 292 bin 750 TL Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL

PEUGEOT

PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası

PEUGEOT

PEUGEOT
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 291 Türk Lirası Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Pandemide internetten verilen siparişler şaşırttı

Pandemide internetten verilen siparişler şaşırttı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.