Sıfır araçta yaz kampanyası başladı! İşte 2021 yılının en çok satan markaları

Yaz aylarının başlamasıyla araç firmaları da en uygun otomobil kampanyası için birbirleriyle yarışa girdi. Peugeot, Citroen, Skoda ve daha fazla firma indirimli fiyat kervanına katıldı. Tercihini sıfır arabalardan yana kullanmak isteyen vatandaşlar ise fiyat araştırmalarına başladı. İşte güncel kampanyalar ve fiyat listesi...