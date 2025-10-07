Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada!

Yeni otomobil sahibi olmak isteyenler markaların fiyat listesini incelemeye devam ediyor. Yılın son çeyreğinde 1,5 milyon liranın altında otomobilin olup olmadığını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Uygun fiyatlı bütçe dostu modellere yönelmek isteyenler için Dünya Gazetesi 21 farklı modelden oluşan bir liste oluşturdu.

Buna göre, yılın son çeyreğinde bütçe dostu olan 21 otomobil modeli şu şekilde:

