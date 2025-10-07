FİNANS

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada!

Sıfır otomobil almak isteyen ama bütçesi kısıtlı olanlar markaların uygun fiyatlı otomobillerini araştırıyor. 2025'in son çeyreğine hem bütçe dostu hem uygun fiyatlı otomobil arayışında öne çıkan otomobil modelleri de belli oldu. İşte uygun fiyatlı sıfır otomobil modelleri...

Ezgi Sivritepe

Yeni otomobil sahibi olmak isteyenler markaların fiyat listesini incelemeye devam ediyor. Yılın son çeyreğinde 1,5 milyon liranın altında otomobilin olup olmadığını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Uygun fiyatlı bütçe dostu modellere yönelmek isteyenler için Dünya Gazetesi 21 farklı modelden oluşan bir liste oluşturdu.

Buna göre, yılın son çeyreğinde bütçe dostu olan 21 otomobil modeli şu şekilde:

BÜTÇE DOSTU OTOMOBİL MODELLERİ

Daica Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada! G1

1 milyon 480 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada! G2

1 milyon 449 bin TL

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada! G3

1 milyon 434 bin 500 TL

Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada! G4

1 milyon 423 bin 900 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat: Bütçe dostu 21 model burada! G5

1 milyon 420 bin TL

