Sıfır otomobil de satışlar patladı, fiyatlar arttı... Rüzgarı ikinci ele de geldi! İşte en çok satılan marka ve modeller

OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Peki ikinci elde en çok hangi marka ve model araçlara ilgi arttı? Piyasaya dair tüm süreci değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:





“Geride bıraktığımız 2 aylık süreçte bazı sıfır otomobil modellerinde fiyat artışlarının yaşandığını gördük. Aynı süreçte döviz kurunda yaşanan hareketlilik bu noktada ana faktör. Satışa sunulan otomobillerin büyük oranda fazlası ithal olduğundan, döviz kurunda yaşanan değişimler maliyetleri doğrudan etkilediğinden aynı paralelde fiyatlara da yansıyor.

