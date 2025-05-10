Sıfır otomobil de satışlar patladı, fiyatlar arttı... Rüzgarı ikinci ele de geldi! İşte en çok satılan marka ve modeller

Otomobil piyasası hareketlendi, satışlar patladı, fiyatlar arttı. Mart ve Nisan ayında kırılan satış rekorları sonrası özellikle son 1 ayda fiyatlardaki yükseliş dikkat çekerken, fiyat artışları ÖTV matrahında sınırda olan araçları bir üst dilime yükseltti. Bu durumdan etkilenmemek için daha önceden harekete geçen vatandaşlar ise sıfır otomobil satış noktalarında adeta kuyruk oluşturdu. İkinci el otomobil piyasası da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Vatandaşların en çok tercih ettiği ikinci el otomobil marka ve modelleri ise belli oldu. İşte detaylar...
Mart ayında rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç pazarı, nisan ayında geçen yıla göre yüzde 38.8 büyüyerek 105 bin 352 adete ulaştı. Böylece mart ayı sonrası nisan ayında en iyi satış rakamlarına ulaşıldı. Donald Trump’ın otomobillere ek vergi getireceği ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları sıfır araçlara yöneltmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre; gelinen süreçte bütçesi dahilinde sıfır otomobil alamayan tüketicilerin düşük kilometreli temiz araçlara yöneldiği belirtiliyor. Özellikle 1 yaşını geçmemiş ve 30 bin kilometreyi aşmamış olan ikinci el araçlara ilginin arttığı ifade ediliyor.
Peki ikinci elde en çok hangi marka ve model araçlara ilgi arttı? Piyasaya dair tüm süreci değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“Geride bıraktığımız 2 aylık süreçte bazı sıfır otomobil modellerinde fiyat artışlarının yaşandığını gördük. Aynı süreçte döviz kurunda yaşanan hareketlilik bu noktada ana faktör. Satışa sunulan otomobillerin büyük oranda fazlası ithal olduğundan, döviz kurunda yaşanan değişimler maliyetleri doğrudan etkilediğinden aynı paralelde fiyatlara da yansıyor.
Fiyat artışları görülse dahi markalar satış grafiğini belli bir seviyenin altına çekmemek adına gerek finansman gerekse imkanlar doğrultusunda fiyat kampanyaları ile rakamları cazip tutma gayreti gösteriyor. Bu sebeple satış adetleri yüksek faiz ortamı düşünüldüğünde tatminkar seviyede ilerliyor. Bundan sonraki süreçte de kötümser seviyelere inmeyecektir. Geçtiğimiz yıl 1.2 milyon ile ulaşılan rekor satış adedi yakalanamasa dahi satışların 1 milyon seviyesini aşacağı ve geçtiğimiz yıl seviyelerine yaklaşacağı kanaatindeyiz.
Otomotiv sektöründe değişen jenerasyon, yedek parça ve tamirat maliyetlerinin çok yükselmesi gibi başlıca sebeplerle tüketiciler yeni otomobillere yönelim gösteriyor. Özellikle 3 yaşa kadar düşük kilometreli araçların sıfır/ikinci el fiyat makası korunduğu taktirde daha hızlı alıcı bulabildiğini görüyoruz.
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