Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu! 500 bin TL detayı… İşte araba fiyatlarında son durum

Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Koronavirüsün de etkisiyle yaşanan çip krizi, bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar nedenlerle satışlar beklenen düzeyde olmadı. Bu kapsamda 2021 yılında dünyada 10,3 milyon aracın üretilememesine sebep olan çip krizinin bu yılın ikinci yarısına kadar sürmesi ve ortalama 4,8 milyon aracı etkilemesi bekleniyor.

Otomobil almak birçok kişi için hayal olurken Fitch Ratings’ten sevindiren bir haber geldi. Fitch, küresel çip arz yetersizliklerinin 2022'nin ikinci yarısında hafiflemeye başlayacağını savundu.

Otomobil fiyatlarında, dövizdeki dalgalanmanın bitmesiyle de tüketiciler fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki sıfır araç fiyatları ne kadar? 2022 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller listelendi. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derlendi.