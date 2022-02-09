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Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu! 500 bin TL detayı… İşte araba fiyatlarında son durum

09.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil alacaklar araç fiyatlarını araştırıyor. Otomobil pazarı Ocak ayında geçen seneye göre yüzde 18 daralırken "Araba fiyatları düştü mü? Ne zaman düşecek?" diye merak edenler için yılın ikinci yarısına işaret edildi. Peki markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre en ucuz araçlar hangileri? İşte 500 bin TL'nin altındaki o sıfır araçlar…

Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Koronavirüsün de etkisiyle yaşanan çip krizi, bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar nedenlerle satışlar beklenen düzeyde olmadı. Bu kapsamda 2021 yılında dünyada 10,3 milyon aracın üretilememesine sebep olan çip krizinin bu yılın ikinci yarısına kadar sürmesi ve ortalama 4,8 milyon aracı etkilemesi bekleniyor.

Otomobil almak birçok kişi için hayal olurken Fitch Ratings’ten sevindiren bir haber geldi. Fitch, küresel çip arz yetersizliklerinin 2022'nin ikinci yarısında hafiflemeye başlayacağını savundu.

Otomobil fiyatlarında, dövizdeki dalgalanmanın bitmesiyle de tüketiciler fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki sıfır araç fiyatları ne kadar? 2022 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller listelendi. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derlendi.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 364,100 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 379,500 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 438,000 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 398,900 TL

SEAT

SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 314.800 TL Kampanyalı Fiyatı: 301.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 395.800 TL

SEAT

SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 459.000 TL

SEAT

SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 459.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR Fiyatı 489.000 TL
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