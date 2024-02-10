Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu: 100 bin liraya kadar zam yapan da var, sabit bırakan da...

Sıfır otomobil fiyatları yeni yıl ile zamlanmaya başlamıştı. Ocak ayında liste fiyatlarına yeni artışlar eklenmişti. Şubat ayında ise markalar bazı modellerde 100 bin liraya kadar zam yaptı. Ancak birçok modelde araç fiyatları değişmedi. Öte yandan bazı sıfır araba modellerinde indirim yapıldığı da görüldü.

İşte 2024 yılının ilk iki ayında sıfır otomobil liste fiyatlarında yaşanan değişim ve güncel araba fiyatları…



