Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu: 100 bin liraya kadar zam yapan da var, sabit bırakan da...

Sıfır otomobil fiyatları yeni yıl ile zamlanmaya başlamıştı. Ocak ayında liste fiyatlarına yeni artışlar eklenmişti. Şubat ayında ise markalar bazı modellerde 100 bin liraya kadar zam yaptı. Ancak birçok modelde araç fiyatları değişmedi. Öte yandan bazı sıfır araba modellerinde indirim yapıldığı da görüldü.
İşte 2024 yılının ilk iki ayında sıfır otomobil liste fiyatlarında yaşanan değişim ve güncel araba fiyatları…
İŞTE SIFIR OTOMOBİL ŞUBAT AYI LİSTE FİYATLARI (OCAK 2024 - ŞUBAT 2024)
Nissan
- Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 1.633.000 - 1.633.000
- Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna - 1.708.000 - 1.708.000
- Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 1.215.000 - 1.215.000
- Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 1.389.000 - 1.389.000
Opel
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Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Edition Manuel - 992.900 - 992.900
- Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP GS Otomatik - 1.237.900
- 1.237.900
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Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION - 1.519.000 - 1.519.000
- Crossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Essential Manuel -
1.156.900 - 1.156.900
- Mokka 1.2 130 HP AT8 Edition Benzin Otomatik -
1.508.900 - 1.508.900
Peugeot
- Yeni 208 ACTİVE PRİME 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 1.102.500 - 1.138.000
2008
- ACTIVE PRİME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik -
1.437.500 - 1.480.000
408
- ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 1.760.000 - 1.830.000
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Yeni 508 Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik -
1.917.500 - 1.994.500
Renault
- Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 857.000 - 870.000
- Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 971.000 - 991.000
- Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 881.900 - 900.000
- Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 1.415.900 - 1.415.000
- Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 1.051.900 - 1.088.000
Seat
- Yeni ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Benzin Otomatik - 1.085.000 - 1.285.000
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LEON 1.0 eTSI 110 HP
DSG Style - 1.247.000 - 1.490.000