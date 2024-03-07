FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır otomobillerin fiyatları arttı, ikinci el piyasası hareketlendi: Araç alacaklar dikkat, zam için tarih verildi

Sıfır otomobillerin fiyatları arttı, ikinci el piyasası hareketlendi: Araç alacaklar dikkat, zam için tarih verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.03.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı başında sıfır araçlara gelen zamlar sonrası alıcılar yeniden ikinci el piyasasına yöneldi. İkinci el araç alacakların elini çabuk tutması gerekiyor. İlgi sonrası mayıs ve haziran aylarında ikinci el araçlarda da zam bekleniyor.

Döviz kurlarındaki artış sonrası 1 Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Sektör temsilcileri ikinci ele ilgi sonrası mayıs ve haziran aylarında bu araçlara da zam gelebileceğini belirtti.

Anlık Borsa

Türkiye gazetesinin haberine göre, 2 milyon liralık sıfır bir otomobile ortalama 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Bugün itibarıyla 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

İkinci el piyasasında yaklaşık altı aydır devam eden durgunluk, fiyatların ivme kaybetmesine yol açmıştı. Sıfır araçlara gelen zamlar, ikinci eldeki fiyatları alıcılar için daha cazip kıldı.

Galerici Yaşar Örnek, "İkinci el pazarında son altı aydır yaprak kıpırdamadığını belirtti. “Sıfır satışlar rekor kırıyordu” diyen Örnek “Ancak 2 milyon liralık bir otomobile 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Vatandaş da ikinci ele bakmaya başladı." dedi.

Örnek şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi satışları destekleyen de bir durum bu. Telefonlarımız daha sık çalıyor artık. Net olarak satışları arttı demek doğru olmaz; ama canlandırmaya başladı diyebiliriz."

"Talebin önümüzdeki aylarda artacağını tahmin ediyoruz. İkinciye olan ilgi, fiyatlar da artıracaktır. Mayıs-haziran aylarında ikinci elde de zamlar olabilir”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tarih Zam ikinci el sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
En Çok Okunan Haberler
Kıyafetsiz sokağa çıkan çifti görenler ne yapacağını şaşırdı! "Olayı tüm çıplaklığıyla tartışıyorlar"

Kıyafetsiz sokağa çıkan çifti görenler ne yapacağını şaşırdı! "Olayı tüm çıplaklığıyla tartışıyorlar"

İmamoğlu'ndan Köksal'a 'DEM' tepkisi: Kendine başka bir parti bul!

İmamoğlu'ndan Köksal'a 'DEM' tepkisi: Kendine başka bir parti bul!

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye neden olmuştu: CHP'den toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması!

Kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye neden olmuştu: CHP'den toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması!

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı!

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.